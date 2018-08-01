吉利第一代飛行汽車 預計10月開始預定 每小時飛速160公里

吉利控股集團 (0175-HK) 旗下 Terrafugia 太力飛行汽車，預計將於今年 10 月開始第一代產品 Transition 的預訂工作。截至今 (1) 日發稿，吉利汽車跌 0.112%，報港幣 17.88 元。

圖：新浪財經

這款飛行汽車採用兩座設計，擁有一對可折疊機翼，折疊後能像普通汽車一樣在公路上行駛。最高飛行速度為每小時 160 公里，可實現空中續航 640 公里。每小時需燃燒 5 加侖燃油 (折合約為 19L 燃油)。而當它轉換為汽車模式時，將採用電力驅動，用以節省燃油。

該產品包括混合動力發動機，更強的推進系統，全新升級的內飾和安全系統，還將與技術領先的航空電子設備和降落傘供應商合作。

Terrafugia 公司的初始成員是 5 個美國麻省理工大學的畢業生，成立於 2006 年。這家公司創立之初，就是為了造出來能夠飛行的汽車。在 2009 年，他們發布了第一款飛行汽車，名為 Transition。3 年後，Terrafugia 公司發布了第二版 Transition 車型。

Terrafugia 公司開發的 Transition 是兩座小型飛機。該機擁有可摺疊機翼，能夠像汽車一樣在街道上行駛，不過公司將其稱為「可在街上合法行駛的飛機」，而沒有冠名以「飛行汽車」。

據了解，去年 11 月，吉利控股集團與美國 Terrafugia 達成最終協議，收購太力公司的全部業務和資產。此項交易已獲得包括美國外資投資委員會在內的所有相關監管機構的批准。Terrafugia 總部位於美國波士頓，該公司一直專注于飛行汽車的設計與製造，並已有多項影響世界的科研成果。

在去年杭州舉行的「2017 全球未來出行高層論壇」中，吉利控股集團董事長李書福就表示，2019 年會面向美國用戶推出第一款飛行汽車。他強調，美國的專家專注飛行汽車研究了十幾年，但因為缺少資金來源，在研究過程中困難重重，而吉利花了大量的精力、金錢，經過美國國防部批准，最終順利買下了這家來自美國的飛行汽車公司。

據了解，此次收購之後，吉利集團將會在資金和科研上對太力公司以大力支持。目前，在吉利的幫助下，太力公司在美國的工程師團隊人數擴充了 3 倍並成立了新的研究院。按照目前的計劃，2019 年，全球首款飛行汽車將會在美國量產，2025 年，全球首台垂直起降的飛行汽車也將實現量產。據了解，太力已經在杭州建立了研發機構，未來將會在中國實現飛行汽車的量產。