不惜付出更多代價也不對美妥協 中國對美天然氣加稅25%

中國上週五將美國液化天然氣列入徵稅的商品清單，最高可能加徵 25% 的關稅。雖然關稅生效日未定，但冬季再過幾個月就要來了，屆時中國對美國取暖然料的需求可能攀至高峰，也代表中國政府宣示寧可花更多錢購入，對美國也絕不退縮的立場。

外電報導，先前中國遲遲未把液化天然氣列入，這回納入名單後，也代表中國官方的決心，寧可自己得面臨苦果，也要表明在美國不斷升高貿易衝突下，決不退縮的立場。

中國是美國第三大液化天然氣市場 (圖自彭博)

尤其近來中國為了遏制霧霾，努力展開大氣清潔行動，要從原本的燒煤改用天然氣，讓中國搖身成為全球最大天然氣進口國，這回把天然氣納入徵稅清單，代表今年冬天中國取暖成本將大為提高。

事實上，近來國家發展改革委副主任、國家能源局局長努爾 · 白克力，國家發展改革委副主任連維良近來就特別前往中石油調研，要求確保今年下半年天然氣供應，要求加緊簽訂合約、鎖定氣源、新建項目啟動與細化冬季保供方案等。

Height 駐華盛頓分析師 Katie Bays 表示，中國對美國的液化天然氣徵稅，代表戰略上的一大改變，但強調因此吃虧的非美國出口商反而是中國買家，得付出更高代價才能進口液化石油氣。

觀察中美目前在燃料上的衝突，對比去年簡直是 180 度轉變。當時美國總統川普訪中，中國國有企業承諾支持美國出口項目，中國最大天然供應商中國石油天然氣集團更在今年 2 月簽署一項為期 25 年的購買美國液化天然氣協議，根據協議，美國將在今年開始供氣。

撇開兩國在貿易衝突上的爭鋒相對，單從液化天然氣這項商品來看，中美倒是十分互補。習近平希望能減少霧霾，讓家戶和工廠不要燒煤，改用更清潔的天然氣。至於美國則是供應過剩，有望成為全球最大的液化天然氣出口國。

照理來說，美國在中國天然氣供需平衡中分量並不吃重，中國主要是透過中亞的管線或卡達與澳洲等企業進口為主，但隨著冬天到來，家庭供暖使用量大增，中國天然氣需求會一舉攀至高峰，此時就得靠進口更多液化天然氣來供應。Bays 指出，目前美國液化天然氣產量約佔現貨交易量的四分之一，代表它們是滿足季節性需求的關鍵機制。

倫敦能源方面有限公司（Energy Aspects Ltd.）分析師 Trevor Sikorski 表示，對美國天然氣課稅對中國來說並不划算，因此交易商會把貨物轉到向日本和韓國等其他買家發送美國燃料，再把非美國燃料輸向中國，預計中國可能因此多出 10% 的成本。

香港 Sanford C. Bernstein 分析師 Neil Beveridge 在最新研究報告指出，中國得付出更高的價格進口液化天然氣，可能會讓中國官方重新考慮「煤改氣」這項政策。更指出，其實「液化天然氣是降低美中貿易逆差的最顯著方式之一，如果可達成貿易協議，液化天然氣勢必會在其中。」