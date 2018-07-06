〈貿易戰前夕〉若中國下一步拿天然氣報復美國 恐殺敵一百自損五十

美國將在今 (6) 日淩晨零時（台灣時間今午 12 時）起對中國展開第一波貿易戰，目前中國還未將液化天然氣 (LNG) 列入加徵關稅的商品清單，但有外國媒體指出，若貿易戰持續升級，液化天然氣可能成為中國鎖定的下個報復目標。

不過，中國正在推動煤改氣政策，用天然氣代替燃煤，是治汙行動的重要環節，也就是目前知名的「藍天保衛戰」。中國國有油氣高階人士透露，若是貿易衝突情況加劇，中國政府可能會把液化天然氣列入徵稅清單。

摩根士丹利預估，未來 2-3 年內，中國每年進口的美國液化石油氣可望從 2017 年的 10 億美元大增至 90 億美元。更可作為雙方貿易情勢擴大的秘密武器，但中國不願輕易動用的原因在於，其他可替代供應有限，目前市場選擇只有美國、卡達跟澳洲，若中國出此下策，本身的機會成本會高出許多。加上去年冬天還一度出現天然氣荒，對內部影響較大。

山東隆眾資訊技術有限公司天然氣分析師王皓浩表示，「中國對天然氣依存度比較高，需要擴大進口來滿足 2020 年天然氣在一次能源消費佔比達到 10% 的目標；另一方面，我們需要美國天然氣是出於能源安全的考慮」。

中國煤改氣相關概念股包括如迪森股份 (300335-CN)、大元泵業 (603757-CN)、杭鍋股份 (002534-CN) 等設備類個股。近來隨著煤改氣設備不斷開工，煤改氣受益股近年來的業績彈性、成長趨勢相對確定，成為短線 A 股的熱點之一。

《證券日報》報導，日前中國國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，對外公告大氣污染防治工作的目標、時間表。華泰證券表示，大氣污染治理將在「十三五」時期帶來 8500 億元市場空間，並將打開環境監測、電力超低排放、非電領域排放改造、汽車尾氣治理四大領域市場空間。截至目前，已有 85 家環保行業上市公司披露 2018 年中報業績預告，業績預喜公司達到 65 家，佔比 76.47%。