油市震盪 本週請關注：美制裁伊朗、EIA與IEA月報、中國對美LNG課稅影響

油價在過去一週略為走跌，主要由於市場短期供需情況事態不明，而美中貿易戰升溫，亦對油價有所影響。本週油市觀測重點將為中國對美石油產品課稅影響、制裁伊朗、美國能源情報署 (EIA) 與國際能源署 (IEA) 月報。

市場擔憂石油輸出國組織 (OPEC) 提高生產，恐造成供過於求問題，以及美國原油庫存攀升，造成原油價格在上週下滑。然而全球最大的石油生產國沙烏地阿拉伯，7 月原油產出數量意外下滑後，週一 (6 日) 油價回升。

OPEC 相關人士表示，沙烏地阿拉伯在 7 月，每日產出 1028 萬桶原油，約比 6 月時每日減少 20 萬桶。10 月交割的布蘭特原油期貨在 6 日上升 0.42%，暫報每桶 73.52 美元。

布蘭特原油期貨價格走勢

美國石油生產商的產量增長則在減緩中，根據能源服務商 Baker Hughes 的數據，截至 8 月 3 日的一週，美國鑽油平台數量減少 2 座至 859 座。9 月交割的 WTI 原油期貨在 6 日有所回升，暫報每桶 68.75 美元。

WTI 原油價格走勢

本週油市觀察重點

中國對美石油產品課徵關稅

中國在上週五 (3 日) 發布報復性關稅措施，將對總價值 600 億美元的美國進口商品課徵 25% 關稅，當中包含液化石油氣 (LNG) 與部分飛機，中美貿易戰開闢新戰線，將對油價造成影響。

美國人口調查與統計局 (Census Bureau) 數據顯示，中國在 2017 年向美國購買價值約 70 億美元的石油與天然氣產品。

美國對伊朗制裁

美國總統川普在 5 月時，決定退出伊朗核協議，將在本週對主要石油輸出國伊朗重啟制裁，華府將在美國時間週一宣布具體制裁辦法，並在週二格林威治標準時間下午 4 點 01 分開始執行。若石油市場失去伊朗的供應，將使供應量緊繃，推升油價。

美國能源情報署 (EIA) 月報

EIA 將在週二公布 7 月月報，交易員將密切觀察美國原油產量的預測，在 6 月的時候，EIA 預測美國 2018 年的平均產量為每日 1080 萬桶，並將在 2019 年攀升至每日 1180 萬桶。



國際能源署 (IEA) 月報

IEA 將在週五公布石油市場月報，交易員將關注全球需求預測，IEA 上個月預測，2018 年上半年，全球需求增長為每日 150 萬桶，但在今年下半年可能微減至每日增長 130 萬桶，油價上漲將是需求成長減緩的主因。若 IEA 再度下修 2018 年下半年的預測，將使油價下滑。