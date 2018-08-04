〈觀察〉SUV大軍壓境 車商排名恐因此洗牌

7 月車市傳統旺季銷售成績出爐，由於買氣熱絡，推升今年以來新車總掛牌規模已達 26.5 萬台，年增 2.6%，然而，並非每家車商皆處在成長態勢，前 10 大品牌車商以 HONDA、LEXUS 成長表現最強勁達 30-40% 左右水準，MAZDA、台灣福斯也有 10% 上下的成長幅度，細究其原因均是 SUV 車款熱賣，也因此，今年截至目前，車商排名已出現不同於以往的變化。

從前 7 月的銷售數字來看，比起去年底的排名，裕日車 (2227-TW) NISSAN(含 INFINITI) 罕見跌出前 3 名的榜單，目前僅排名第 4，由 HONDA 取而代之，HONDA 即是靠著旗下兩款最夯的國產 SUV CR-V 和 HR-V。

就 7 月單月來看，CR-V 和 HR-V 兩大車款合計銷售 2939 台，聯手在國產 SUV 中拿下 51% 的市占率，即便是 NISSAN 一向話題性最熱的 X-TRAIL 也僅賣出 667 台，市占 11.7%。

LEXUS 是後起之秀，從去年底的第 10 名一口氣竄升至目前的第 7 名，甚至擠下 BMW，成為僅次於台灣賓士的進口車商二哥，其關鍵在於和泰車 (2207-TW) 以進口車彌補國產休旅車的不足，更將 NX 的入主門檻壓低至 152 萬元起跳，聯手 RX 創造出熱賣佳績，單是 7 月就銷出 1203 台，其中，NX 銷出 568 台，快要追上 RX 的 635 台。

還可見到另一個後起之秀是台灣福斯，去年底還排在 10 名之外，截至目前已上升至第 10 名，超過台灣本土的納智捷，主要是因為旗下 TIGUAN 7 月單月就熱銷 671 台，占品牌銷量達 40%，是推升買氣的功臣。

反觀過去裕日車的常勝軍 X-TRAIL 並未能大力搶回 CR-V 的購買族群，而 BMW 更因主力 SUV 改款在即，也面臨買氣衰退的壓力，雙雙在前 7 月出現排名後退的態勢。

不過，裕日車預計第 4 季要推全新國產休旅車 Kicks，而 BMW 主力休旅 X5 同樣於第 4 季將大改款，能否重新回到原有排名甚至往前提升，還有待觀察。