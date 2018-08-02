〈車市〉Gogoro 7月銷量創單月次高 電動機車大戰正要開始

暑期正值機車銷售旺季，看準許多年輕首購族的需求龐大，各大機車廠正強打促銷活動，電動車商 Gogoro 今 (2) 日指出，日前推出 Gogoro S2 和 Gogoro 2 Delight 後，成功推升 7 月銷量創單月歷史次高達 6316 台，而機車龍頭光陽機車也宣布全新電動車款 New Many 110 EV 已開始接受預購，電動機車的銷售大戰正要開始。

電動機車銷售戰是今年旺季銷售的觀察焦點，也將成為後市買氣的風向球，Gogoro 表示，在短短 3 年半內，將電動機車的購買門檻越降越低，Gogoro2 系列最低為 39800 元起。

不過，可觀察到光陽發展實力也不容小覷，New Many 110EV 才剛推出就訂出最低每台 42800 元起的價格，而為了要吸引消費者目光，還祭出限時優惠電池月租 99 元體驗方案。

由於光陽全台原有 1600 家原廠授權經銷商，勢必擠壓到 Gogoro 原本的市場。

而為因應強勁的競爭對手來襲，Gogoro 8 月將首次進駐東台灣，宜蘭新月和中山門市於 8 月 10 日開幕。

Gogoro 強調，全台已擁有近 700 座的電池交換站，銷售和維修服務據點也達到 60 家，而 8 月也加速於雙北再設立 5 家門市和服務中心，並於高雄仁武開設新的服務據點，全力鞏固銷售版圖。