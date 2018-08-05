〈股王營收表現優〉7月營收突破53億元大關 蘋果新機拉貨8月將創新高

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收達 53.29 億元，創 8 個月以來新高，月增 18.22%，年增 19.57%，累計 1-7 月營收 265.03 億元，年減 0.28%，證券分析師黃漢成看好，大立光在新廠產能開出及蘋果新機鏡頭拉貨效應帶動下，估 8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄。

大立光 7 月營收略優法人圈預期，符合執行長林恩平在日前法說所指，以接單來看，7 月營收將優於 6 月，結果出爐 7 月營收月增 18.22%；日系券商在大立光法說會後發表報告預估，大立光第 3 季營收將達 172 億元，季增 4 成，年增 15%。

黃漢成指出，大立光 7 月營收突破 50 億元大關並躍上 53 億元，顯示新廠產能開出與蘋果新機鏡頭的拉貨效應，8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄。

日系券商也上修大立光獲利預估，今年營收由 568 億元上修為 579 億元，每股純益由 205.34 元上修為 214.55 元，最新上修後預估 2019 年每股純益為 289.57 元，2020 年則上修為每股純益 307.42 元。

大立光第 2 季營收 122.96 億元，稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元。大立光今年上半年稅後純益 95.2 億元，年減 0.81%，每股純益為 70.97 元。

大立光股價 8 月 3 日收在 5130 元，較前一交易日上漲 125 元或 2.5%，三大法人全部站在買方，成交量 411 張，合計買超 32 張。