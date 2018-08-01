〈車市〉雙B成長趨緩 三大進口車商SUV狂銷突圍

7 月車市傳統旺季銷售成績出爐，呈現幾家歡樂幾家愁的局面，裕日車 (2227-TW)NISSAN(含 INFINITI) 銷售年衰退多達 40.8%，單月銷量跌出前 3 名，反觀進口車商 MAZDA 罕見衝上排行榜第 4 名，銷售年增逾 36%， LEXUS 和台灣福斯年增也分別飆至 54.3%、39.6%，而此三大車商成長的共同特點均是 SUV 熱銷。

和泰車 (2207-TW) 作為車市龍頭 TOYOTA(含 LEXUS)7 月共銷出 13733 台，月增 30.1%、年增 11.4%，市占率 31%，主要成長動能來自 LEXUS 熱銷 1795 台，月增 32.7%、年增 54.3%，品牌銷售排名第 7，其中，SUV 車款推升 LEXUS 買氣是最大功臣，RX 熱銷 635 台、NX 也熱賣 568 台，占整體品牌銷售已達 67%。

7 月銷售排名二三的分別為中華三菱 (2204-TW) 和 HONDA，中華三菱仍是透過銷售商用車款維持購買熱度，單月新車掛牌 5009 台，，而 HONDA 一樣靠著兩款 SUV CR-V 和 HR-V 成為熱門品牌，分別銷出 1753、1186 台，占整體品牌銷量 3973 台比重高達 73%。

而 MAZDA 罕見衝上前 4 大車商，同樣是透過 SUV 的高買氣，CX-3、CX-5 和 CX-9 合計銷量達 1347 台，占品牌銷售比重 5 成。

本月雙 B 表現並不特別突出，台灣賓士銷售 2516 台，月減 0.6%，年增僅 5.9%，BMW 更是只有 1334 台，月減 11.8%、年減 13.2%，分別居於第 6、第 10 名。

反觀台灣福斯穩居第 8 名，月銷 1617 台，月增 13.4%、年增 39.6%，主要是 TIGUAN 熱銷 671 台，月增 49.1%、年增幅更高達 154%，單一車款占品牌銷量就有 4 成。