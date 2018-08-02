小米瀕臨破發 雷軍多次拜訪李嘉誠遭拒 IPO不成功怪CFO？

上市尚未滿月的小米 (1810-HK) 負面傳言不斷，CEO 雷軍把這次 IPO 定義為「不成功」，CFO 周受資可能因此離職，昨 (1) 日晚間周受資親自向新浪財經獨家回應，表示傳言「假的離譜」。截至今 (2) 日發稿，小米股價跌至發行價港幣 17 元，或 - 4.815%。

圖：新浪財經

周受資於 2015 年加入小米，市場質疑周受資的資歷和能力，加上他對小米的熟悉程度，都不足以讓他成為小米的 CFO，而且在今年 4 月，周受資更被升為高級副總裁，在當時雷軍的內部郵件中稱，期待周受資在財務、投資、HR 等方面發揮更大作用。

不過，多名市場人士分析，儘管雷軍在 2014 年對外說，小米 5 年之內不上市，但周受資在 2015 年加入小米，確實就是為了 IPO 做準備的。

由於小米上市最初估值一直未被市場接受，上市價也以下限港幣 17 元定價，小米上市 IPO 可以說是「不成功」，但這個鍋應該由誰來背？

實際上，小米整個 IPO 過程都非常不順利，根據新浪財經獨家獲悉，雷軍曾多次要求拜訪李嘉誠，但都遭到了拒絕，原因就是小米估值太高，李嘉誠當時提出多個入股條件，稱如果要入股小米，小米降低估值，否則不會入股。

隨後到 5 月，李嘉誠才公開接見了雷軍，並且與小米展開戰略合作。直到 6 月 25 日，長和 (0001-HK) 聯席董事總經理霍建甯才確認，李嘉誠透過李嘉誠基金會投資了小米 3000 萬美元。

市場人士分析，由於長和與小米的戰略合作條款並未公佈，中間有很多不為人知的細節，很可能也包含了一部分李嘉誠入股小米的條件。

一名間接參與小米 IPO 的人士透露，小米 IPO 能夠順利完成，最後都是靠雷軍拉各種親朋好友才最終搞定，而且還是下限定價，在這種情況下，雷軍對於 CFO 周受資的能力，肯定也會產生質疑。

但有市場人士分析，造成小米 IPO 不成功的原因，主要是前幾年私募市場錢太多，把很多「獨角獸」公司的估值都吹大了，而且雷軍給小米的定位，讓香港的這類傳統投資者根本接受不了，很多香港的投資者認為，小米怎麼看也不會是比蘋果更強大的互聯網公司，再遇上智慧手機市場飽和，不願意給予其高估值。

實際上，小米錯過了上市的最佳時機，智慧手機在 2015 年爆炸性增長，很多人都覺得市場正在高速增長，而小米的市場份額也在高速增長，但到了 2016 年就基本不增長了，這讓很多投資者都發現，智慧手機市場競爭非常激烈，不是一個單向的變動，而是一不小心就會像 2016 年那樣不增長甚至出現倒退的情況，所以沒有投資人願意給這樣的企業高估值。

在這樣的情況下，要做好小米的 CFO 並不容易，而且雷軍曾多次強調小米 5 年內不上市，時間點也是由 CEO 決定的，CFO 無法影響 CEO 的決定，天時地利人和，這次小米都沒有趕上。