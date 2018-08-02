人行放水Shibor回落 滙豐今起大砍人民幣定存利率50點至2.9%

隨著人行 7 月初降準，以及接連採取其他放水措施，大幅推低在岸及離岸人民幣拆款利率，以致近日大行相繼下調人民幣定期存款息率，而繼中銀香港 (2388-HK) 後，滙豐今 (2) 日起亦將 1 年期人民幣定存利率大劈 50 點子至 2.9%。

滙豐銀行公布，因應近日香港離岸人民幣 (CNH) 銀行同業拆款利率的變動，該行將由 8 月 2 日起下調人民幣定存利率，其中 1 年期定存利率由高達 3.4% 大減至 2.9%，為減幅最大的存款期；3 個月及 6 個月定存利率則分別減 25 點及 35 點，至 2.65% 及 2.75%；1 個月存款利率減幅最少，只減 5 點至 1.95%。上述存息適用於起存額人民幣 2 萬元新資金。

銀行主管認為，隨著人行於 7 月初降準，加上其他放水措施，上海銀行同業拆款利率 (Shibor) 大幅回落，同時在人民幣貶值下，人民幣資金難有出路，以致大型銀行也相繼大削人民幣定存利率。

《星島日報》引述中小型銀行人士指出，面對中美貿易戰，大陸連番放水，已令在岸及離岸人民幣拆款利率急跌，銀行唯有紛紛下調人民幣定存利率，但預期人民幣定存利率再跌空間不大，因為人民幣與美元或港元的息差已愈見收窄，相信今後人民幣存款利率或與現水平相若。

今 (2) 日，隔拆 Shibor 報 1.97%；1 週報 2.5840%；2 週報 2.72%；1 個月 Shibor 報 2.8840%；3 個月報 3.056%；半年期報 3.269%；9 個月報 3.504%；1 年期報 3 .626%。分別跌 3.80-6.4 點不等。

圖：上海銀行間同業拆放利率

中美貿易戰加碼、國內 P2P 網貸連環爆煲、內房資金緊張、樓市泡沫加劇等嚴峻環境，中央政治局認為形勢「穩中有變」，調控政策急速轉向。

6 月份中國新增貸款達人民幣 1.84 兆元，創下多個月以來新高，而未來放貸速度還會進一步加快。人行料加大寬鬆措施力度，包括鼓勵銀行擴大信貸額度，銀行需將貸款投向實體經濟，而非房地產，央行亦允許銀行的放貸政策更具靈活性。

近期，人行貨幣政策強調，流動性要保持合理充裕，上月啟動了為期一年、規模達 5020 億元中期借貸便利 (MLF)，規模為歷來最大。而整個 7 月份人行透過 MLF 及短期借貸便利 (SLF)，合共為市場注入 6942 億元。

早前有分析師預期，人行會在今年內再降準 1 個百分點。另有消息指，大陸監管機構透過窗口指導，指導部分信託公司等金融機構，在符合資管新規及執行細則條件下，加快項目投放。

最近 1 個香港離岸人民幣拆款利率顯著回落，近日跌勢加劇。據財資市場公會資料顯示，今 (2) 日 1、3、6 個月期離岸人民幣拆款利率已由 6 月底全線高於 4% 水平，大降至今日的 2.86867%、3.347%、3.65367%；1 年期拆款利率則由 6 月底的 4.79% 降至今日的 4.00467%。