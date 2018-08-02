【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週三個別發展，美聯儲維持利率不變但表示經濟活動以強勁速度上升或暗示下月有機會加息拖累指數表現，加上貿易戰升溫及油價下跌分別拖累工業股及能源股表現，但蘋果（AAPL.US）業績強勁帶動科技股走強。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 25,334 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,813 點；納斯達克指數上升 0.5% 至 7,707 點。

油價週三下跌，因 EIA 及此前 API 均公布上週美國原油庫存意外增加。紐約 9 月期油下跌 1.6% 至每桶 67.66 美元。金價下跌，因美元上升及預期 9 月將加息，紐約 12 月期金下跌 0.5% 至每盎司 1,227.6 美元。

香港和內地股市週三下跌。中共中央政治局會議表明堅定去槓桿，擴基建及控房價，內房股受壓，碧桂園（2007.HK）下跌 6.6%；造紙股逆市上升，其中理文造紙（2314.HK）上漲 6.0%。個股方面，信利國際（732.HK）折讓 1.7% 向主席配股，股價大漲 17.5%；恒生指數下跌 0.8% 至 28,341 點，國企指數下跌 0.5% 至 10,973 點，香港股市成交金額增加 3.3% 至 904 億港元。上證綜合指數下跌 1.8% 至 2,825 點，滬深兩市成交金額增加 19.0% 至人民幣 3,216 億元。

◆行業及公司新聞

◇此前招股的百濟神州（6160.HK）孖展認購仍未足額。

◇世貿房地產（813.HK）公佈 2018 年首 7 個月合約銷售總額、合約銷售面積及平均售價分別為人民幣 848 億元、522 萬平方米及每平方米人民幣 16,256 元，按年分別提高 65.2%、增加 69.6% 及下降 2.6%，其中 7 月份則分別同比提高 101.0%、93.2% 及 4.0%，銷售狀況優於上半年。

◇永利澳門（1128.HK）公布 2018 年第 2 季業績，經營收益 11.6 億美元，同比增加 12.5% （第一季增速為 27.8%），受惠於經營成本升幅低於收益增速，經調整後的物業 EBITDA 按年上升 31.0% 至 7.7 億美元（第一季增速為 44.0%），而股東應佔溢利為 1.6 億美元，同比增長 56.2%（第一季同比大增 1.2 倍至 2.3 億美元）。

◇原生態牧業（1431.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年股東應佔虧損將同比擴大，主要因 1）原奶價格下降，於期內之生物資產公平值虧損同比增加，2）行政費用按年上升，包括以股權結算的購股權費用，及 3）公司的其他收入（主要為利息收入）同比減少。

◇澳優（1717.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年核心股東應佔溢利將同比增長約 76.1% 至約人民幣 2.7 億元，銷售額將按年增加約 51.6% 至約人民幣 25.8 億元，此外公司收購一家附屬公司餘下 15% 股權之或然代價而產生之衍生金融工具之公允價值變動收益，及就收購一家合資公司餘下 50% 股權而重新計量之前所持於該合資公司之權益而產生的一次性收益合共人民幣 6,180 萬元。公司財務表現提升主要受惠於自家品牌配方牛奶粉及羊奶粉的銷售額持續增加。

◇普拉達（1913.HK）公布 2018 年上半年業績，收益 15.4 億歐元，同比上升 3.3%（按固定匯率計增加 9.4%）。雖然毛利率輕微下降，但經營開支升幅低於毛利，股東應佔溢利按年增長 10.7% 至 1.1 億歐元。

◇榮威國際（3358.HK）公布 2019 財年第一季度（截止 2018 年 7 月 31 日）營運數據，期內公司的銷售訂單總額（以銷售價值計算）同比增加 15%-20%（2019 財年首 2 個月增速同為 15%-20%）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

