小米PUT輪面世 首批下週一掛牌 投資人可做空了

投資人終於可以做空小米 (1810-HK) 獲利了，隨著小米的穩定價格期結束，多間窩輪 (權證) 發行商都申請發行小米認沽輪 (PUT WARRANTS)，首批 9 隻將會在下週一(8 月 6 日) 掛牌。

港交所容許小米在 7 月 9 日掛牌時「股輪同步」，即是容許股份與窩輪同日開始交易，但當時只准發行認購輪 (CALL WARRANTS)，而且只有 5 間沒有參與小米上市的投行可以發行。隨著小米的穩定價格期在 7 月 28 日結束，上述限制已經取消，因此發行商紛紛推出認沽輪應市，結束只有認購輪的情況。

據港交所網站資料顯示，以首批 9 隻認沽輪來說，行使價由港幣 13.8 元至 20 元不等，發行商包括海通、瑞銀、法興以及摩通，這 4 間行都是在週一 (7 月 30 日) 遞件申請。

瑞信亦表示，昨天申請發行 2 隻小米認沽輪，令總數增至 11 隻。小米昨天收市報港幣 17.6 元，逼近港幣 17 元的招股價，成交接近 18 億元。

小米股價

《星島日報》引述瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰表示，近期小米股份的借貨利率回落，發行商較容易透過借券做空來對沖風險，有利認沽輪面世。

另外，港交所昨天同時公布，中國鐵塔 (0788-HK) 亦可在掛牌當日進行「股輪同步」，而鐵塔的股票期貨以及期權亦可以同日推出，安排與小米相同。中國鐵塔公司將於 8 月 8 日掛牌。

