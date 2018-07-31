穩定價格期結束 小米今大跌6% 逼近17元上市價

小米 (1810-HK) 全球發售有關的穩定價格期於 7 月 28 日結束，今 (31) 日股價跳水大跌 5.996%，報港幣 17.56 元，盤中一度跌超 6%，不但跌回港幣 18 元下方，更逼近上市價港幣 17 元，成交量 4624 萬股，成交額港幣 8.269 億元，最新市值港幣 3964 億元。

圖：新浪財經

小米集團週日 (28) 在港交所發公告，宣佈與全球發售有關的穩定價格期於 2018 年 7 月 28 日 (即遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日) 結束。

穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士于穩定價格期進行的穩定價格行動如下：

一、於國際發售中超額分配合共 326937000 股購股權股份，占超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 15%。

二、根據借股協定向 Morningside China TMT Fund I, L.P. 借入合共 326937000 股 B 類股份；

三、聯席代表 (代表國際包銷商) 於 2018 年 7 月 17 日就合共 326937000 股 B 類股份 (占超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 15%) 按每股發售股份港幣 17.0 元的發售價 (不包括 1.0% 經紀傭金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費) 悉數行使超額配股權，以償還之前根據借股協定向 Morningside China TMT Fund I, L.P. 借入以補足國際發售超額分配的 B 類股份。

公告指出，公眾持股量緊隨穩定價格期結束後，公司將繼續遵守上市規則第 8.08(1)(a) 條的公眾持股量規定。