〈上班族退休調查〉年金改革帶來的警示 王儷玲：台灣已不是靠政府退休的國家

台灣已邁入高齡化社會，面對年金改革和退休議題，前金管會主委、政治大學副校長王儷玲今 (1) 日表示，年金改革對民眾而言，是很重要的敲醒鐘，台灣面臨人口結構改變、勞保年金面臨破產危機等，因此，民眾應該有個認知就是，台灣已經不是靠政府就可以退休的國家，應該要靠自己盡早準備，並尋求一個退休規劃的管道，

根據施羅德投信和遠見雜誌聯手所做的「上班族退休準備指數」調查，退休準備指數滿分 10 分中，台灣上班族僅拿到 4.1 的低分，對此，王儷玲表示，台灣退休準備指數很低，很重要的是，過去民眾相信政府制度，包括勞保或勞退等，退休後就會有一筆退休金，而且算一算退休金似乎足以終老，普遍不會額外再去做退休的準備。

不過，王儷玲說，台灣這次的年金改革，是一個很重要的敲醒鐘，台灣面臨人口結構改變、社會保險面臨財務的破產危機等，因此，民眾應該有個認知就是，退休金不能只靠政府了，應該要自己著手準備，其中最簡單的方式，包括自己額外提撥勞退等。

王儷玲表示，台灣民眾知道退休金要靠自己的意識很高，但應該怎麼著手規劃？她建議，第一、一定要盡早準備，思考退休後至少有 25 年以上的生活，若退休前 25 年沒有先準備，退休後準備是非常辛苦的，因考量到保本和保值，報酬率相對較低，累積資產速度也會較慢，因此，建議一般在退休前 30 年就開始準備。

第二、要找一個退休規劃的管道。王儷玲說，台灣目前值得擔憂的現象是，台灣民眾覺得投資風險高，普遍將錢放在定存，但是定存利率是無法抗通膨的，所以退休金準備重要的是，要找一個退休規劃的管道，例如銀行、保險和證券等，尋求專業人士的退休金規劃建議。

整體而言，王儷玲說，退休最重要的還是心態，人生就是不斷的學習和成長，若時間不足夠，或是退休金準備不足的話，其實還有很多的管道可以尋求專業，來補足這部分的缺口。

但重要的是，除了財務上之外，心態上也要面對台灣已經不是靠政府就可以退休的國家，王儷玲認為，不管多晚或是金額多少，都要了解如何善用退休理財的財務工具，且開始做積極的投資和儲蓄，為未來退休做準備。