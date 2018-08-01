奈米醫材受惠權利金與技術服務收入挹注 Q2獲利可望優Q1

奈米醫材 (6612-TW) 第 2 季營收為 1 億元，季增 28.14%、年增 33.87%，累計上半年營收為 1.78 億元，年增 36.67%。法人預估，由於奈米醫材旗下藥用塗層專利的權利金及技術服務收入毛利率較高，今年獲利將因此受惠，第 2 季受惠營收增加，每股純益有望較第 1 季 0.45 元表現更佳。

奈米醫材指出，今年營收主要是來自旗下藥用塗層專利的權利金及技術服務收入，占比約 8 成，累計上半年營收為 1.78 億元，年增 36.37%，相關權利金未來短期至少 3 年內都會是穩定收入，而今年第 1 季受惠新客戶訂單，藥用塗層專利帶來的技術服務收入，占比已經超過單季總營收 5 成左右。

法人預估，受惠藥用塗層專利帶來的收入，毛利率跟營收穩定，第 1 季稅後純益 1411 萬元，每股純益 0.45 元，第 2 季營收拉抬，獲利有望較第 1 季更好。

奈米醫材研發的人工水晶體 2 年前已取得健保價格補助，去年在台灣銷售約 4000 片，市場滲透率超過 2％，今年將強打自有品牌水晶體及植入器，出貨量有望較去年倍增。

奈米醫材表示，目前人工水晶體收入占營收比重約為 10 至 15％，年產能約為 7 萬片，不過目前產能尚未滿載，除了在台灣銷售、外銷法國以外，下一目標將是攻進中國大陸一年約 160 萬片的潛在市場。

根據 Market Scope 統計，2015 年全球人工水晶體市場約為 31.4 億美元 (約新台幣 959 億元)，預計到 2021 年將成長至 43.8 億美元 (約新台幣 1338 億元)。