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緊抓全球趨勢、對標麻布台之丘 南港國際SKYPARK大展城中城「綠覆力」

鉅亨網新聞中心


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南港區新新公園廣達7600坪，綠意盎然。

當全球頂級城市住宅越來越重視「綠地使用權」與「自然共構」，綠覆率早已不只是景觀點綴，而成為展現保值力與競爭力的「綠覆力」，全球住宅趨勢無不往綠發展，「南港國際 SKYPARK」的現身，無疑在台北市中心樹立一種全新標準，從一樓 7,400 坪地景式綠地、五樓 2700 坪凌空森嶼，不只自家就有萬坪公園，基地更坐擁萬坪以上雙公園，為高端客層重新定義綠奢華生活之想像。

放眼全球，東京「麻布台之丘」、新加坡「One Central Park」、雪梨「One Central Park」、舊金山「Salesforce Park」等知名地標，皆以複合式基地、垂直綠廊與都市森林共構為核心。而今，在台北市南港核心，也將出現對標級綠意鉅作「南港國際 SKYPARK」。


「南港國際SKYPARK」對標麻布台之丘，為高端客層重新定義綠奢華生活之想像。
「南港國際 SKYPARK」對標麻布台之丘，為高端客層重新定義綠奢華生活之想像。

16,458 坪基地打造城市立體綠洲

由國泰人壽、三商美邦人壽、國泰建設、國泰飯店觀光事業與華泰大飯店聯手開發，「南港國際 SKYPARK」坐落南港五鐵共構與市民大道七段軸線交會處，以 16,458 坪超大基地，打造住宅、商場、公園、星級飯店於一體的「城市立體綠洲」。

開發團隊指出，園區一樓設置約 7,400 坪地景式生活綠地，五樓則規劃 2,700 坪空中綠廊，全區綠覆面積橫跨垂直與水平動線，真正讓綠意成為日常生活的一部分。

左右雙公園環抱　打造台北罕見萬坪綠帶

更難得的是，基地本身即坐落於玉東公園（2,800 坪）與新新公園（7,600 坪）之間，左右雙公園總計逾萬坪綠地，等同於將自然風景植入居住場景，形成南港極為稀缺的城市綠帶環境。

此次「南港國際 SKYPARK」特別邀請三門聯合建築師事務所操刀設計住宅棟，由丁清彥與丁曉玲兩代建築師聯手規劃，導入「步行式綠帶」、「立體綠廊串聯」等新型空間邏輯；景觀方面更攜手全球三大景觀設計公司之一的 SWA Group，該公司以參與 Google 總部、三星總部等經典案型聞名。

開發團隊表示：「我們希望不只是種植，而是讓綠地成為能行走、可活動、能共享的生活主體。」

「南港國際SKYPARK」以16,458坪基地打造城市立體綠洲，左右雙公園環抱，打造台北罕見雙綠帶。
「南港國際 SKYPARK」以 16,458 坪基地打造城市立體綠洲，左右雙公園環抱，打造台北罕見雙綠帶。

對標麻布台之丘 構築「住在公園裡」的城中城新概念　

如同麻布台之丘在東京市中心創造的立體綠意層級，「南港國際 SKYPARK」亦以綠奢華複合式生活為精髓，除住宅層、辦公層外，同時導入面積達 31000 坪，足足是微風信義的三倍大的商場、與一座星級飯店、萬坪公園領域，對住戶來說，不僅可享受高綠覆率生活質感，樓下還是大面積商場，下樓即可購物、徜徉美食、生活選品的繽紛生活，構築真正「住在公園裡」的都市生活原型。

除了「綠覆力」強勁外，「南港國際 SKYPARK」亦融合城市機能與交通便利。車程約 15 分鐘即可達松山機場、信義計畫區、內湖科技園區，並緊鄰南港車站、展覽館站等軌道路網，不只如此，園區內並將進駐台北市立大學結合藝文與運動空間，商場層亦預計引入健身房、書店、電影院、輕食與生活選品品牌，強化全方位生活場域。

開發團隊指出，該案的本質「不只是在建住宅，更是在打造一個城市概念」，目前主要住宅坪數落在 2-3 房、30-40 坪規劃，基地採四面臨路、獨立住宅車道、分棟管理等特色，據悉，可售戶數僅約 150 戶，市場詢問熱度高漲。

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