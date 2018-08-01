毅嘉蘇州廠全面復工 下半年整體營運將回歸持續成長動能

毅嘉 (2402-TW)7 月自結合併營收 5.1 億元，月減 12%，年減 21%，營收減少主受蘇州廠區因環保議題停工整改影響；毅嘉指出，蘇州廠區已在 7 月下旬全面復工，暫時性影響已排除，依據目前消費性產品旺季效應，客戶訂單暢旺情形，預計將帶動出貨快速復甦，整體營運將可望回歸持續成長的動能。

毅嘉指出， 7 月合併營收中，軟板產品 3.5 億元，機構整合元件產品 1.6 億元，累計前 7 月合併營收 38.9 億元，年增 1%。

毅嘉第 2 季合併營收 17.9 億元，季增 12.3%，首季合併毛利率 7%，季增 5 個百分點，合併營業利益 0.1 億元，合併稅前淨利 0.97 億元，單季轉虧為盈，創近 4 年同期新高，每股稅前盈餘 0.32 元。



毅嘉累計上半年合併營收 33.83 億元，年增 4.9%，合併毛利率 4%，年增 2 個百分點，合併營業損失 0.63 億元，合併稅前損失約 0.26 億元，每股稅前虧損 0.09 元。

毅嘉指出，今年下半年營運將優於下半年，考量製造風險，將投資 100 萬美元 (約新台幣 3000 萬元) 進行台灣林口廠擴產，預計第 4 季加入量產，除可彌補蘇州廠產能，也能因應 SOF 新客戶出貨需求。

法人表示，毅嘉 SOF 可望在年底前將有機會出貨給美系客戶，看好下半年成長，表現將優於上半年，汽車業務 FPC 與 MVI 能見度高，也是主要成長動能，上半年雖小虧，全年可望轉盈。