下半年面板價格急漲恐影響需求 研調下修全年電視出貨量

根據 TrendForce 光電研究 (WitsView) 最新研究報告顯示，受通路庫存過高影響，第 2 季全球電視品牌出貨 4775 萬台，季減 3.8%，雖然下半年面板成本急漲對需求的影響還難以估算，但在第 2 季出貨不如預期考量下，WitsView 將電視品牌全年的出貨數量預估，由原先的 2.19 億台下調至 2.157 億台，年增約 2.3%。

WitsView 研究經理楊晴翔指出，在世界盃需求提前備貨的加持下，今年第 1 季電視品牌出貨表現亮眼，卻也讓整體通路庫存過多的疑慮在第 2 季開始浮現，電視品牌紛紛調整出貨節奏及面板採購需求。

楊晴翔表示，雖然市場對第 3 季旺季促銷需求仍然多有期待，但如果電視面板價格反轉過於強勢，將不利電視品牌的促銷，並且可能抑制部份需求的擴增。

WitsView 認為，第 3 季面板價格急漲，恐成為品牌旺季衝量隱憂，進入第 3 季後，32 吋等小尺寸開始帶動面板價格的跌深反轉走勢，電視品牌與代工廠在避免旺季缺貨的預期心理下，讓面板市場上加價搶量的狀況更為嚴重。

WitsView 指出，對電視品牌來說，面板成本穩定才有助規劃未來促銷活動的終端訂價，因此，面板成本及供給的不確定性將對品牌的旺季促銷帶來更多風險。

WitsView 統計第 2 季前五大電視品牌出貨排名，依序是三星、樂金電子 (LGE)、TCL、海信、索尼；WitsView 指出，三星主導的 QLED 高階電視，去年在 OLED 電視陣營的強勢挑戰下，表現相形失色，今年上半年積極出清舊產品的通路庫存，加上電視面板價格持續下探，讓 QLED 有更多機會展現成本優勢，但因為主打高階產品，預計三星今年的整體出貨數量將持續衰退至 4100 萬台。

三星全力衝刺 QLED，樂金電子與索尼則是採取穩扎穩打的策略，第 2 季出貨量排名分居第二與第五名；兩品牌廠因持續推廣 OLED 產品，獲利表現優於預期，也因庫存保持健康水位，出貨狀況不至於大起大落。

下半年樂金電子將持續擴增 OLED 產品的銷售比重，今年出貨數量可望維持小幅成長至 2860 萬台。索尼為保持高階產品形象，將策略性放棄部分低階且無獲利的產品，預估今年出貨量將小幅衰退至 1160 萬台。

中國品牌積極擴展全球電視市場，TCL 與海信在世界盃分別透過明星代言及官方贊助的方式來提升品牌知名度，雖然兩品牌第 2 季出貨受世界盃備貨效應提前消退略有影響，但出貨數量仍居第三與第四。預估今年 TCL 全年出貨量約 1660 萬台，海信約 1380 萬台。