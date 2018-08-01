Q2手機優於預期 聯發科單季每股賺4.75元 Q3成熟型與成長型產線較優

手機晶片大廠聯發科 (2454) 受惠於手機晶片出貨優於預期，第二季繳出淨利 74.98 億元，季增 181.9%，單季每股淨利 4.75 元的成績單；展望第三季，成熟型與成長型產品表現，將會優於手機產線。回顧第二季成績，聯發科單季合併營收 604.81 億元，季增 21.8%，年增 4.1%，毛利率 38.2%，季減 0.2 個百分點，年減 3.2 個百分點，含員工分紅的費用 190.2 億元，季增 10.9%，年增 5.8%。



聯發科第二季營業利益 40.92 億元，季增 112.1%，年增 73.5%，單季營業利益率 6.8%，季增 2.9 個百分點，年增 2.7 個百分點，第二季淨利 74.98 億元，季增 181.9%，年增 239.3%，單季每股淨利 4.75 元，今年首季每股淨利 1.69 元，去年同期每股淨利 1.51 元。



聯發科第二季業績表現優於預期，主要是受惠於 P60 與其他新手機晶片出貨量增加，加上部分客戶提前拉貨所致。第二季手機與平板等行動平台出貨 1 億台到 1.1 億台，略優於先前預估的 9000 萬台到 1 億台，而新款晶片中，除了 P60 放量外，針對入門推出的 A 系列具備 AI 功能與雙鏡頭的首款晶片 P22 也導入小米手機，第二季量產。



但聯發科第二季毛利率略低於市場期待值，主要是因為手機晶片營收比重上升比預估高，加上成熟型產品毛利率略低與整體產品組合等影響，第二季手機晶片 ASP 持平到季減 5%。聯發科第二季營收占比，手機行動平台 37-42%，成長性產品 25-35%，以及成熟型產品線貢獻 25-35% 業績。



展望第三季，聯發科預估單季營收季增 3%-11%，落在 623-671 億元，毛利率 36.7%-39.7%，含員工分紅費用率 28%-32%，第三季手機與平板出貨約 1 億台到 1.1 億台，產線變化部分，手機成長不如預期，因為客戶先前已提前拉貨，加上市場轉趨保守，但成熟型與成長型產品線需求明顯走揚，尤其成熟型產品第三季出貨成長力道最大。



而產品線展望部分，智慧手機晶片中 Cat.16 預計在 2018 年底會發表，另外 2020 年 5G 換機已經完成準備，而針對 5G 的數據機晶片 Helio M70 會在 2018 年底量產。成熟型產品線方面，第三季成長力道最大，而聯發科合併晨星的效益，預計在 2019 年顯現。



成長型產品線展望，智慧音相銷售甚佳前景可期，至於物聯網方面，看好 NBIoT 可以在智慧城市與物件追蹤產品，相關產品今年上半年量產，下半年放量；ASIC 目前營收以消費性電子為主，而伺服器交換器產品 2018 年底小量量產，此外車用產品線部分，則預計毫米波雷達 2018 底到 2019 年發表。