〈蘋果財報優預期〉新iPhone上市逼近 非蘋陣營備戰 三星、索尼新旗艦搶先亮相

蘋果新 iPhone 手機外傳將在 9 月亮相，傳將一口氣推出 3 款新機，非蘋陣營積極備戰，三星及 Sony 將搶先蘋果新機前發表下半年旗艦機，華為第 2 季全球市占率擠下蘋果奪下亞軍，外傳新機預計 10 月亮相，宏達電 (2498-TW) 第 3 季則是以區塊鏈手機的推出引發市場關注。

蘋果第 3 季財報亮眼，營收 533 億美元，17%，每股純益 2.34 美元，年增 40%，都優於市場預期，不過，iPhone 銷量 4130 萬支，低於分析師預測的 4179 萬支；第 4 季營收預估約 600 -620 億美元，較華爾街預計 594.7 億美元高，預估毛利率約 38-38.5%。

面對蘋果 3 款新 iPhone 將上市，非蘋陣營積極備戰，搶先推出下半年新旗艦，三星上半年旗艦 S9 系列上市後的銷量不如預期，外傳 Galaxy Note9 將提早發表，預計將在 8 月 9 日 Unpacked 發表會上亮相，搶占新 iPhone 上市前商機；另外，Sony 預計 8 月 30 日 舉行 IFA 2018 展前新品發表會，外傳將推出 Xperia XZ3。

值得注意的是快速崛起的中國品牌華為，根據 IDC 最新統計，今年第 2 季全球智慧手機出貨總量 3.42 億支，年減 1.8%；全球前 5 大手機排名依序是三星、華為、蘋果、小米、OPPO；華為市占率 15.8%，年增 4.8 個百分點，創下市占率新高，且擠下蘋果成為全球第二大手機品牌；蘋果第 2 季市占率 12.1%，年增 0.3 個百分點，落後華為。

華為截至今年 7 月 18 日，手機出貨量已經超過 1 億支，今年目標 2 億支；華為預計在 9 月的 IFA 大會發表麒麟 980 處理器，市場預期將搭載在華為 Mate 20 旗艦機上，外傳新機可望在 10 月發表，將與蘋果新機正面交鋒；蘋果也將在秋季蘋果發表新機，市場關注是否有助奪回亞軍地位。

宏達電近年來手機不再採取機海戰，預估今年也約是 5-6 款手機，價格帶涵蓋高中低階市場，今年旗艦機僅 U12+，但預計第 3 季將推出的區塊鏈手機，是市場關注焦點，另外，還會有中階款、入門 Desire 等新機備戰。