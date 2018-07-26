上半年發明專利申請 台積電重回冠軍 友達、聯發科分居二、三名

經濟部智慧局今 (26) 日公布今年上半年智慧財產權趨勢，三種專利申請總量 35293 件，年減 1%，其中發明專利持續 6 季正成長，發明專利申請中本國人連續 7 季成長，外國人成長率由負轉正，統計本國企業中，台積電 (2330-TW) 申請 345 件，年增 5%，重回本國法人第一名，友達 (2409-TW)、聯發科 (2454-TW) 分居二、三名。

智慧局統計，上半年三種專利申請總量 35293 件，其中發明專利 22483 件，年增 3%，連 6 季正成長；新型專利 8931 件，設計專利 3879 件，分別衰退 8%、2%。

統計上半年本國企業發明專利申請前十大，台積電居冠申請專利 345 件，年增 5%，重回本國法人第一，其次依序是友達 244 件，年增 89%；聯發科 177 件，年增 7%。

宏碁 163 件排名第四，年增 20%；鴻海 (2317-TW)138 件，年減 36%；和碩 100 件，年增 156%；宏達電 (2498-TW)96 件，年增 146%；工研院 88 件，年增 11%；瑞昱 77 件，年增 45%；其中和碩及宏達電申請專利數量大幅成長，但鴻海則是減少。

外國法人發明專利以高通 (QCOM-US) 申請量居冠，件數達 585 件、其次是應材(229 件)、阿里巴巴 (213 件)、東京威力 (193 件)、日東電工(156 件)，其中高通成長 120% 最多。而發明專利申請前十大，半數(5 家) 為日本籍公司，顯示在台布局積極。

統計發明專利申請，本國人 8408 件，年增 4%，已連續 7 季正成長，外國人 14075 件，年增 2%，成長率由負轉正，其中以日本 6378 件最高，美國 3263 件居次。

外國人新型專利申請持續成長，設計專利申請本季成長率由正轉負，新型專利申請量 8931 件，年減 8%，已連續 5 季負成長，但其中外國人新型申請量 651 件，年增 22%，已連續 4 季正成長。設計專利申請量 3879 件，年減 2%，本季由正轉負。

智慧局指出，本國法人發明專利申請量持續增加，在發明專利申請當中，依申請人類型分類，企業申請 6169 件，大專院校 782 件，研究機構 254 件，分別年增 7%、3%、10%，個人申請 1203 件，年減 10%。