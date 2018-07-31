〈聯發科法說〉Q3不旺營收估增3-11% 下調全年目標估小幅衰退

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(31)日召開線上法說，展望第 3 季，執行長蔡力行表示，今年智慧型手機市場成長力道趨緩，壓抑第 3 季旺季表現，估晶片出貨持平第 2 季，季營收估增 3-11%，毛利率估持平，營運旺季不旺，但由於整體手機市場成長力道仍趨緩，因此蔡力行也下調今年營收目標，從原先預估可較去年成長，調降成較去年小幅衰退。

蔡力行強調，今年聯發科智慧型手機晶片客戶導入情形優於去年同期，推升第 2 季營收表現，進入第 3 季，行動運算晶片平台受整體市場需求放緩，加上第 2 季基期較高，因此季節性需求較不明顯，不過成熟型與成長型產品，仍有旺季動能，預期營收可較第 2 季成長。

蔡力行表示，第 3 季營收預估落在 623-671 億元，季增 3-11%，旺季動能不如過，毛利率估達 38.2%，約與第 2 季持平，正負 1.5 個百分點，第 3 季智慧型手機加上平板晶片，出貨量估達 1-1.1 億套，持平第 2 季。

蔡力行強調，雖然第 3 季手機晶片出貨持平，但產品平均單價約與第 2 季持平，營業利益可望持續成長，公司將持續改善結構性獲利，另外聯發科也布局包含行動平台、智能裝置、車用與 ASIC(客製化晶片) 上，持續追求多元與平衡型的成長。

但智慧型手機需求放緩，壓抑聯發科今年表現，蔡力行說，今年整體智慧型手機出貨量估持平去年，低於年初預估的成長 4-5%，聯發科今年手機加上平板晶片，出貨估較去年衰退，不過由於內含價值提升，智慧型手機營收仍可較去年小幅成長，但整體今年聯發科營收，預估將較去年微幅衰退，低於原先預期的成長。

他強調，今年智慧型手機部分，聯發科仍將維持市占率的策略，預期第 4 季出貨動能將持續改善，整體營收將優於第 3 季；至於目前中國大陸手機廠庫存，也已達健康水準。

相對行動運算，蔡力行說，今年聯發科成長型產品仍維持快速強勁成長動能，預期仍有 2 位數成長幅度。