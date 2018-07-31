GIS下半年看旺 Q3屏下指紋量產出貨營收挑戰400億元

GIS-KY 業成 (6456-TW) 第 2 季營收 235.24 億元，季增 7.29%，年增 0.61%，脫離首季營運谷底，法人看好在蘋果新機拉貨啟動下，第 3 季營收可望挑戰 400 億元大關，季增 70%；天風國際分析師郭明錤看好的屏下指紋辨識也將在第 3 季量產出貨，主要鎖定手機市場，聚焦蘋果、非蘋手機大廠，也可望成為未來重要成長動能。

業成第 2 季合併營收表現略優預期，主受惠 iPhone 7、iPhone 8 等舊機種訂單增加，在產品組合改善下，可望推升毛利率的表現，法人預估，第 2 季手機產品占比約 3 成，單季稅後純益 7.49 億元，每股純益 2.2 元。

蘋果第 3 季將發表新品，外傳將有 3 款 iPhone 新機，業成除供應 OLED 版 3D 壓力感測之外，LCD 版重回外掛式觸控，業成將與宸鴻分食觸控面板貼合訂單，蘋果新手機上市拉貨潮將啟動，法人看好將推升第 3 季營收挑戰 400 億元，季增 70%，除了手機之外，新款 iPad Pro，業成也是主要觸控面板供應商。

天風國際分析師郭明錤看好屏下指紋是一個能見度非常好產業，很多廠商的出貨預估或未來技術升級路線非常明確，預估明年包括三星、OPPO、vivo 等屏下指紋辨識手機出貨可能年增逾 500%，如果再加上蘋果 iPhone 也支援，出貨量將上看 2 億支，GIS-KY 業成營運將受惠。

郭明錤強調，生物識別是明年非常重要的關注焦點，包含臉部識別、屏下指紋、ToF 等三個大主題，看好屏下指紋的能見度非常高，下半年包括 OPPO、vivo、華為、小米等推出的屏下指紋辨識機種，預估今年合計約 1800-2000 萬支，目前以 vivo 最領先，如果 OPPO、vivo 低端新機型也支持屏下指紋，全年出貨量樂觀上看 2500 萬支。

郭明錤表示，屏下指紋能見度相當高，主要是採光學與超聲波，預期共存期至少 2 年，目前蘋果的動向仍不明朗；他說，明年三星加入屏下指紋辨識手機後，預估出貨量可達 1.3 億支，目前預估三星約有 6000 萬支的需求，使用高通的超音波技術，模組廠商是業成與歐菲光。

業成去年已小量出貨屏下指紋辨識模組，經過 1 年技術改進，今年聚焦蘋果、非蘋手機大廠，預計第 3 季將量產出貨，在屏下指紋辨識的布局上目前主要鎖定手機市場，採用超聲波技術，看好可望成為未來的成長新動能。

郭明錤點名看好，加上第 3 季營運可望明顯增溫，業成今 (31) 日股價強漲，早盤開高站上 202.5 元，一度拉升至 215.5 元，盤中漲幅 4.77%。