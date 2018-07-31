台股盤中─電子三雄無力、被動元件續弱空單急摜殺 指數力守萬一關卡

美國三大指數受科技股重挫影響全數收黑，台股今 (31) 日在台積電、大立光和鴻海等電子三雄走弱下，指數以跌 35.81 點、10997 點開出，盤中金融股出頭撐盤，指數一度翻紅並緩步站上 11000 點，但被動元件又成重災區，國巨、奇力新和華新科等盤中跌幅持續擴大，指數再度紅翻黑，多方力守「萬一」關卡。

電子三雄股價同步走弱，台積電以 243.5 元開低走低，跌幅逾 0.2%；大立光則以 5150 元開低走低，早盤最低落在 5090 元，跌幅近 0.7%；鴻海同樣以 83.6 元開低後走低，最低價落在 83.4 元，跌幅近 0.4%。

被動元件族群昨日重挫後，今日族群股價持續走弱，國巨、奇力新、華新科、立隆電、禾伸堂、信昌電、日電貿等呈現跌勢，僅大毅回神走高，漲幅一度逾 6%。

金融股則漲多跌少，除日盛金、台新金和兆豐金走弱外，其餘國泰金、富邦金、永豐金、國票金、新光新、元大金、玉山金、開發金、第一金、華南金等均呈現上漲。

整體來看，法人表示，台股站上 11000 點關卡後，上漲空間有限，今日盤勢受到美股三大指數收黑影響，大型權值股走弱，被動元件維持弱勢，接下來須持續留意被動元件族群表現，其止跌回穩指數才有攻高的機會。

投資布局上，建議可將目光聚焦在業績成長題材上，留意半導體、原物料等族群表現。