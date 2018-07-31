全台門市7月交易量月減9% 信義房屋：正常季節性變化

根據信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 7 月前 29 天交易狀況，主要都會區的房市交易量大致較去年同期持平，年增約 2%，反應房市進入第 3 季淡季季節性因素， 整體 7 月房市交易量較上月減少約 9%，如考量房市淡旺季的變動因素，房市交易狀況表現仍穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，7、8 月許多民眾會趁暑假帶小孩出國，不動產從業人員也會趁這段較空閒的時間安排休假旅遊，加上偶有颱風與傳統民俗月的影響，第 3 季是一年中的房市淡季，正常狀況下 7 月交易通常會較 6 月減少，今年交易狀況也是如此。

信義房屋門市統計全台門市交易表現狀況，7 月雙北市交易量月減約 1 成，但較去年同期增加約 6%，桃園市則是月減幅度約 16%，且較去年同期減少約 13%，台中市則是月減 5% 且年減 13%，高雄市則是月減 14% 且年減約 10%。

曾敬德指出，台北市的買方對景氣變動較敏感， 7 月正值貿易戰發酵的不確定期間，加上民眾暑假全家出國等影響，雙北市交易量較上月出現滑落，不過整體表現仍優於去年同期。

今年上半年房市表現熱絡，即使進入淡季 7 月略有縮減，信義房屋表示，7 月交易維持穩定，下半年有選舉因素干擾，但對房市影響有限，貿易戰不確定隱憂，要觀察股市是否會出現劇烈波動，整體而言買氣未出現明顯衰退，下半年價格盤整機率較高。

信義房屋指出，受惠國內房市回溫，加上中國大陸子公司業務挹注，信義房屋上半合併營收 50.8 億元，年減 45.22%，其中房屋仲介本業合併營收達 46.1 億元，較去年同期 38.1 億元大幅成長 21%。