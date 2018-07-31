國喬SM與ABS利差較Q2下修 惟Q3逢旺季仍審慎樂觀

國喬 (1312-TW) 第 2 季受惠 SM 與 ABS 利差空間維持高檔，營運可望優於去年同期。展望第 3 季，法人指出，目前 SM 與 ABS 供需狀況仍健康，但利差空間已較第 2 季下修，惟第 3 季為傳統旺季，若未出現太大政經因素干擾，對 SM 產品營運表現仍審慎樂觀。

國喬第 2 季受惠 SM 與 ABS 利差空間維持高檔，營運可望優於去年同期。展望第 3 季，法人指出，目前 SM 與 ABS 供需狀況仍健康，但利差空間已較第 2 季下修，若美中貿易戰影響中國出貨到美國的家電與 3C 產品等下游需求，可能進一步影響報價走勢。

另一方面，中國商務部針對台韓美的 SM 反傾銷終裁已於 6 月下旬出爐，下調台灣與南韓業者稅率、上調美國業者稅率，市場原先認為，由於今年上半年 SM 供需緊俏，在此次反傾銷終裁出爐後，SM 價格與成本可能同步下降，也將帶動 SM 利差出現一次性下修。不過，由於 SM 反傾銷初裁已於 2 月公布，市場貨源已經歷調整期，供需趨於平衡。

整體而言，法人認為，第 3 季為傳統旺季，若未出現太大政經因素干擾，對 SM 產品營運表現仍審慎樂觀。

國喬今年第 1 季合併營收 63.87 億元，年增 18.43%，稅後純益 9.77 億元，年增 25.32%，每股稅後純益 1.08 元。