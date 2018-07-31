〈財報搶先看〉P&G財報看點：市占、成本與經營策略

美國消費品巨頭寶僑 (P&G) 將在美東時間 7 月 31 日 (台灣時間 8 月 1 日) 發布會計年度第四季財報，華爾街預估，以寶僑營運趨勢來看，本季財報不會有任何明顯的改善。

消費必需品市場一年多來幾乎呈現零成長，市場疲軟對寶僑產生重大影響，而寶僑大打折扣戰幾乎抵銷了該公司積極降低成本帶來的優勢。

寶僑 (PG-US) 昨 (30 日) 日股價，小跌 0.47%，來到每股 80.20 美元。自 5 月 3 日跌至今年最低點 71.36 後，已止跌回升了 0.12%。

寶僑近年股價趨勢。

寶僑最新財報華爾街預估：

營收：165.2 億美元

每股純益：0.90 美元

有機性銷售成長率：1.7%

毛利率達銷售額的 49.3%

2018 全年財報營收：668.6 億美元

2018 全年每股純益：4.18 美元

《The Motley Fool》專欄作家 Demitrios Kalogeropoulos 撰文表示，寶僑最新的財報看點將聚焦於市占率、成本與未來經營策略。

市占率

寶僑旗下有幫寶適、吉列等等家喻戶曉的美國品牌，今年會計年度開始，該公司為求穩健增長，管理層進行了一次大規模的投資組合調整。

寶僑執行長 David Taylor 與團隊在年初曾表示，2018 寶僑年度展望，有機性銷售成長率將達 2-3%。

但消費必需品市場每況愈下，寶僑業績增長計畫也不盡如人意，上季銷售僅達 1%，並未達到加速成長的目標。

然而，Bloomberg Intelligence 分析師看好，寶僑最新財報將可能回歸有機性銷售成長率 2-3% 的目標。

由於寶僑會計年度即將結束，預料該公司將提供市占的最新情況，但因為吉列等重要品牌銷售接連失利，寶僑 2018 會計年度可能會再次釋出市占的負面消息。

成本與價格戰

寶僑上半年進行了大規模的品牌瘦身運動，也對代理商削減廣告預算、改變合作方式，甚至自行包辦 (in-house) 廣告業務。

降低成本的舉措能更有效地投資營運成長計畫，增加可用現金流並回饋股東，未料，過去 6 個月原物料成本上揚，包括紙漿、塑膠和石油等都變得非常昂貴，導致寶僑縮減成本的努力可能大打折扣。

另一方面，寶僑吸收高漲的原物料成本同時，卻又大打折扣戰來吸引顧客購買力，導致 2018 年度財報可能不如預期。

經營策略

雖然管理階層一直希望透過創新產品來扭轉頹勢，但目前投資者沒有看到任何具體的消息，預計 2018 全年會計年度財報將不會有太大的進展。

Kalogeropoulos 表示，投資人可以期待該公司可能會公告 2019 年更積極的經營策略與投資組合變化。