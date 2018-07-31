空頭Hussman再發聲 看美股至少跌5成 呼籲投資人別亂追漲

這幾年多次發表股市崩盤言論的前經濟學教授、現任 Hussman Investment Trust 總裁 John Hussman，近日又再部落格中強調他的「估值鐵律 (Iron Law of Valuation)」，以此預言美股還要再跌逾 50%。

在最新的文章中，他預測在目前的周期完成後，標普 500 指數會跌 64%，斯達克 100 指數跌 57%、羅素 2000 指數跌 68%、道瓊工業指數跌 69%。

他的立論基礎在於「估值鐵律」。依據他的說法，投資人為未來現金流支付的價格愈高，長期投資回報就愈低。換句話說，如果你在派對上遲到了，不要指望獲得完整的體驗。

非理性投資人的行為，最後將導致市場走向滅亡。這類投資人看到價格飆升，認為回報還會持續，而將自己投入高度的風險中。一旦估值來到極端，而投資人進場，將遭遇慘敗的結果。

Hussman 賴以成名之役，就在他準確預測了 2000 年及 2007 年的股市暴跌。2000 年 3 月，他預計科技股將暴跌 83%。2000 年至 2002 年間，以科技股為主的納斯達克 100 指數下跌了正好 83%。他在 2007 年 4 月預測標準普爾 500 指數可能下跌 40%，然後在 2007 年至 2009 年的崩盤中，指數下跌了 55%。

市值營收比過高不宜追進

Hussman 使用股價營收比 (Price-to-sales ratio，P/S)，即股市總市值除以營收，來彰顯估值的重要性，然而值得注意的是，因為股市間各產業的營收差距相當大，該比率僅限於使用在同業間的比較分析上，才有比較意義。

Hussman 指出，從 1982 年到 2000 年，當股票的年均總回報率達到 20% 時，股價營收比從 0.3 上升到非常極端的 2.2。而到了 2009 年，經過金融危機之後，標普 500 指數腰斬，股價營收比不到 0.7。

就像股價營收比一樣，市場也是如此。當達到極端時，可能突然改變方向，讓許多投資人措手不及。而如今，股價營收比創下 2.4 的歷史新高，對股市來說是一個相當危險的區域。

Hussman 認為，人們瘋狂搶進大型科技股，就是種危險的行為。投資人以過去的市場回報來推斷，好像上漲理所當然，這可能最終帶來殘酷的後果。

過去一週，科技股持續下挫，特別是 Facebook 單日跌掉 19%，蒸發了 1200 億美元市值，Hussman 認為，這就像一個警訊。投資人不能總是用過去的成長來推斷，然後自認為這樣的成長速度會一直持續。例如，蘋果的利潤成長也在減緩，過去 3 年的平均年銷售成長已不足 4%。