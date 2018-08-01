美股盤中─中美重啓談判 避免貿易戰 道瓊上漲逾150點

美國股市週二中場上揚，道瓊上漲逾 150 點。報導指出美國與中國正尋求協商，避免兩國貿易衝突升高，為股市提供了利多。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數上漲 154.06 點或 0.61% 至 25460.89

Nasdaq 指數上漲 68.31 點或 0.89% 至 7698.31。

S&P 500 指數上漲 18.82 點或 0.67% 至 2821.42。

報導指出，世界兩個最大經濟體正試圖重行談判，以避免全面的貿易戰。消息人士說，財政部長梅努欽與中國副總理劉鶴正私下進行協商。梅努欽上週告訴 CNBC 說，兩國仍持續默默進行對話。

該報導發布後，波音與 Caterpillar 股價均上漲逾 1.5%。

過去三個交易日，科技股大幅下跌，合計跌幅達 5.4%。S&P 500 與 Nasdaq 三天均告收黑。

臉書上週公布營收低於預期，全球每日活躍使用人數亦令人失望。推特公布上季每月使用人數亦低於預期。

這些財報導致投資人對所謂 FANG 股票失去了信心。而 FANG 股票正是今年 S&P 500 漲幅的主要推手。

道瓊成份股蘋果定於今日收盤後，公布財報，為投資人所矚目。

目前為止，約有 60% 的 S&P 500 企業公布了財報，其中 82% 獲利優於預期。

分析師說，許多人曾警告 2018 年第一季，企業獲利高點已經出現。然而，已公布第二季財報的 S&P 500 企業中，有 299 家獲利與營收均優於第一季。也有許多企業獲利優於預期。

聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的政策會議，週三將公布會後聲明。投資人不預期 Fed 會升息，但會找尋利率走勢的線索。