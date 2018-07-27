【盈喜】卓爾智聯(02098-HK)料中期收入同比增逾6倍

卓爾智聯(02098-HK)公佈，預期集團截至2018年6月30日止6個月的收入較2017年同期的收入錄得6倍以上的顯著增長。

董事會認為收入的大幅增長主要是由於：集團於2017年6月完成對深圳市中農網有限公司收購50.6%股權，截至2018年6月30日止6個月，中農網財務業績均納入集團合併範圍，而相較截至2017年6月30日止6個月期間，於2017年6月完成中農網收購後不滿一個月的財務業績納入集團合併範圍；集團於2018年3月完成對HSH International Inc.(化塑匯)收購52.48%股權，就此化塑匯的財務業績納入集團合併範圍。

收購中農網及化塑匯的股權帶動集團供應鏈管理業務、貿易及相關增值服務的收入大幅增長，同時亦導緻集團收入組合有所變動。然而，鑒於供應鏈管理及貿易業務處於初期發展階段，預期供應鏈管理及貿易業務的利潤率較集團其他業務板塊相對為低，而供應鏈管理及貿易業務的收入增長將不會對集團截至2018年6月30日止6個月的溢利產生重大影響。

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