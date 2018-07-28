碧桂園：所有施工合作單位立即停工整頓

針對26日安徽六安碧桂園項目活動板房坍塌事故，碧桂園(02007-HK)方面最新回應稱，已通知所有施工合作單位立即停工，徹底排查和整改安全隱患。所有施工單位只有在整改完畢，經驗收覆查合格後，方可覆工。

7月26日23時40分許，受短時強降雨及瞬時大風影響，安徽六安碧桂園項目一處圍墻和活動板房坍塌，16人被送至醫院，其中6人搶救無效死亡、1人傷情危急、2人傷勢較重，其他人員生命體徵平穩。

27日，碧桂園在回應聲明中表示，“對於災害事故造成的傷亡，是我們非常不願看到的事，公司上下深感悲痛。”集團副總裁、區域負責人已連夜趕到現場，專門成立了應急小組，全力協助政府展開救援和傷員救治，並對項目進行停工，全面排查安全隱患。“接下來，我們將全力配合政府對事故展開進一步調查，盡一切努力做好傷亡人員的善後安置和家屬慰問工作。”

碧桂園方面最新表示，針對近期發生的工地安全事件，已通知所有施工合作單位立即停工，徹底排查和整改安全隱患，包含工程紅線以外的施工隊臨時設施都應納入本次排查整改範圍。

據介紹，此次停工整頓的對象包括所有與碧桂園合作的施工單位，包含土建總包單位、精裝修總包單位、樁基，各專業分包單位。

檢查整改內容嚴格按照國家《建築施工安全檢查標準》JGJ59-2011的各項要求進行。整改範圍不僅針對工地紅線內的建築工程，還包含紅線外各施工單位的臨時設施。

針對近期台風、暴雨等惡劣天氣頻發，對施工現場造成重大安全隱患的狀況，碧桂園特別要求各施工單位對以下方面內容重點排查整改：臨時活動板房、臨時設施、施工塔吊、施工電梯、施工外腳手架，以及防洪排水設施，並要求對防台風及惡劣氣候預防方案進行再次全面疏理和學習、交底。同時，要求各施工單位聯系當地氣象部門做好天氣預報工作，在台風、暴雨等惡劣天氣來臨前，各施工單位要提前認真落實各項預案，確保安全。

碧桂園還要求第三方監理單位對施工單位的排查整改活動全程監管，對整改結果進行覆查驗收。對排查整改工作敷衍塞責的監理單位，列入黑名單，不再合作。

碧桂園集團內部也將在各地組建驗收組，對本次整改結果進行覆查驗收。對本次工作不力的責任人，將予以就地免職。

碧桂園集團副總裁、新聞發言人朱劍敏表示，公司將深刻反思和總結近幾期突發事件，進一步夯實安全質量管控體系，與施工合作單位一道做好日常管理的每一個步驟，切實把“安全第一，生命至上”、“質量是企業的生命”的宗旨落到實處。

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