配合國艦國造 台船今年相關標案得標金額達178億元 明年將脫胎換骨

配合國艦國造政策，台船 (2208) 截至目前為止，相關標案的得標金額累計已達 178 億元，加上減增資後財務狀況改善，跨足離岸風力發電市場的進度也順利進行，台船董事長鄭文隆表示，力求在明年脫胎換骨。 台船繼今年 4 月參與國防部「海軍新型兩棲船塢運輸艦標案」，以 46.35 億元得標之後，在公務艦艇方面的標案也捷報頻傳，7 月接連獲得海洋委員會海巡署艦隊分署「100 噸級巡防救難艇之 28 艘後續 15 艘採購案」及「4 艘 4000 噸級巡防艦的統包標案」。



未來 20 年海軍及海巡署將陸續辦理相關艦艇建造案，總預算約 5000 億元，台船預估僅 2019 年「國艦國造」標案簽約金額，上看 500 億元至 600 億元，將挹注持續穏定營收及獲利，其中海軍預劃於 2019 年執行「潛艦國造建造案」，台船將積極做好準備工作，全力爭取該項業務。



台船是台灣唯一擁有百萬噸級船塢，以及大型船隻建造能量的造船廠，多年來已建造完成並交付各型商船 500 餘艘與軍艦 116 艘，並承襲多年的造船經驗，致力開發新造船舶的設計與建造技術，晉升世界著名船廠之林。



自從 2008 年全球金融海嘯爆發以來，航運市場在面臨需求急速遭降及全球造船產能大肆擴充下，商船新造船訂單嚴重萎縮且各船廠為了求生存也都只能低價搶單， 2017 年 7 月全球較具規模的船廠，更由 2009 年的 934 家，降為 358 家，其中甚至有 163 家在交完最後一艘船後，就無船可造，而其餘僅存的船廠也面臨產業寒冬。由於台船在這段期間的營收結構，大多以建造商船為主，佔總營收的 90% 以上，也遭受嚴重衝擊。



台船為克服造船過度集中商船的風險，以及降低景氣對公司營業額的衝擊，這幾年來已積極規劃朝向多角化經營的方向發展，以提高整體營業收益與獲利能力。



台船目前在對內改造方面，更已發起 EP10(Enhance Productivity 10%) 運動，以改善公司體質，提升生產力。另外，台船也看好國艦國造及離岸風電產業前景，除透過「台船學院」與學界合作培育產業相關人才外，今年更是擴大招募電銲、冷作及機電配線等第一線技術人才，總人數多達 200 餘人。



在對外承攬部分，台船除持續承攬高性價比的商船及國艦國造業務外，離岸風電業務目前正與相關風場開發商如火如荼地進行多項合作事宜，並已自行設計、投資、建造大型風電專用駁船，作為國產化與離岸風電產業連結的典範，將為台船後續承攬離岸風電業務持續加溫。



國艦國造政策的積極推動下，鄭文隆表示，台船有信心，可以有效匯集整合國內產、官、學界的能量與資源，完成推動國家政策及自我轉型的重大任務。

