國巨7.4億元併購美國普思 經濟部投審會正式核准

國巨 (2327)5 月宣布以 7.4 億美元併購天線廠普思電子 100% 股權。經濟部投審會今日發出訊息指出，核准國巨收購美國普思電子 (Pulse Electronics)。國巨指出，併購普斯目的是，增加國巨在美國及歐洲的營業規模及能見度，同時強化公司在車用電子及工業規格利基型市場的完整布局。國巨併購普思是繼 1996 年併購德國電阻廠 Vitrohm 及 2000 年併購飛利浦陶瓷元件及磁性材料部門後，睽違 18 年的再次跨國併購。



經濟部投資審議委員會在今日會議中宣布，核准國巨申請透過 100% 持股子公司 Pluto Merger Corporation，以自有外匯美金 7.4 億元，收購美國普思電子及其子公司。



國巨將以自有外匯美金 7.4 億元增資 100% 持股子公司 Pluto Merger Corporation，其中約美金 7 億 1,899 萬 6,000 元收購美國普思電子及其子公司，另外約美金 2,100 萬 4,000 元償還普思帳上借款及支付財務顧問、律師、會計師等相關併購費用。



普思電子主要產品為無線元件、高階變壓器、整合式連接器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。主要銷售區域，中國大陸佔 44%、歐洲佔 32%、美洲佔 15%、亞洲及其他地區則佔 9%。



國巨進一步說明，普思目前在全球有 16 處研發中心，分別在亞洲、美國及歐洲，至於生產基地及銷售據點各有 8 個，分別位於中國大陸、捷克及印度，去年營收約 120 億元，營業利益約 13 億元。



國巨強調，併購普思的策略目標，包括增加產品組合，擴大提供客戶在無線元件、高階變壓器、整合式連接器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等一次購足。增加國巨在美國及歐洲的營業規模及能見度，也強化公司車用電子及工業規格利基型市場的完整布局。並透過國巨的全球銷售通路，擴大普思的營運規模，進一步發揮雙方在技術、製程及管理等綜效。