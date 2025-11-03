〈焦點股〉台船兩款巡防船下水 漲逾半根停板守住2字頭價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-03 10:11

台船 (2208-TW) 承造海洋委員會海巡署艦隊分署 4000 噸級巡防艦 4 艘、高緯度遠洋巡護船 6 艘於上周末下水，台船強調，未來將以高雄、基隆廠為核心，負責海軍和海巡等公務船的建造與承攬，今 (3) 日股價轉強漲逾半根停板，重新站回 20 元整數關卡，拚股價連續壓回後築底。

嘉義級巡防艦第四艘「台北艦」。(圖：台船提供)

台船說明，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自 107 年正式啟動，總計承攬 100 噸巡防救難艇 15 艘 (已全數交付)、1000 噸巡防艦 6 艘建造案 (已交付 4 艘)、4000 噸級巡防艦 4 艘統包採購案 (已交付 4 艘)，以及高緯度遠洋巡護船統包案 6 艘。

其中，「台北艦」是台船第 4 艘完工交付的 4000 噸級巡防艦，交艦後將配置於中部地區機動海巡隊，提供該地區更多巡護能量。

台船進一步指出，本型巡防艦配有 3 組射程達 120 公尺的高壓水砲和中科院開發的射控系統，可有效指揮 20 公厘遙控槍塔及鎮海武器系統，另配備精良專業醫療設備，包括負壓隔離病房及醫療手術室，也可作為防疫救援任務使用，並具備遠距醫療服務系統。

而新型高緯度遠洋巡護船規劃具海上偵蒐型和運輸補給型兩種船型，海上偵搜型配置無人機 (UAV)，運輸補給型配置多功能物資貨櫃 2 個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

且此船舶配置水砲 3 座，計有高壓噴水槍 1 支，固定式高壓消防水瞄 2 支並可兼噴泡沫，另配備中科院研製的 20 機砲遙控砲塔，並在駕駛艙頂安裝光電指揮儀與駕駛艙內的射控系統聯結，可於駕駛艙內進行警告驅離等執法任務。