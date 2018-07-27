國巨再買376張庫藏股 實施以來已砸9.65億元買逾千張

國巨 (2327-TW) 繼上週五公告 (20 日) 買回 714 張庫藏股後，今 (27) 日再公告花 3.47 億元，買回 376 張股庫藏股。而自 19 日實施庫藏股以來，國巨共計砸下約 9.65 億元，買回 1090 張庫藏股。

被動元件大廠國巨晚間公告，已經再買回 376 張庫藏股，平均每股買回價格 923.37 元，買回總金額共 3.47 億元。

加上日前已砸 6.18 億買回 714 張，本次祭出庫藏股以來，國巨已砸下約 9.65 億元，買回 1090 張股庫藏股，執行率約 24.2%，佔已發行股數之比率 0.31%。

自 19 日執行庫藏股以來，國巨股價也重新振作，除重返 900 元大關外，也收復 5、10 日短均線。今日以小漲 1.97%，933 元作收。

國巨從 7 月 19 日至 9 月 17 日實施第 13 次庫藏股，預計買回 4500 張普通股，買回區間在 632.8 - 1616.8 元之間，買回股份總金額上限為 250.7 億元，預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率為 1.28%，股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回的股份則將轉讓予員工。

此外，國巨今天稍早也宣布，經濟部投資審議委員會已核准公司收購美國普思電子 (Pulse Electronics) 電子一案。國巨將透過 100% 持股子公司 Pluto Merger Corporation，以自有外匯 7.4 億美元，收購美國普思電子及其子公司。