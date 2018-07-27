匯兌收益助陣＋Q2獲利撐竿跳 瑞儀盤中奔漲停 兩日完成填息

第二季新台幣兌美元匯價走貶，由第一季底 29.21 元貶至第二季底 30.08 元，瑞儀 (6176) 先前匯兌損失大舉回沖，第二季業外收入跳增至 12.21 億元，單季獲利表現回神，單季稅後盈餘 14.43 億元，季增 893%，年增 89.8%，創下 2013 年第四季來新高，單季每股稅後盈餘 3.1 元，財報消息面利多加持下，今 (27) 日股價直奔 64.3 元漲停價位，兩個交易日內完成填息走勢。瑞儀甫於 7 月 25 日除息，每股配發 4.8 元股息，除息參考價 57 元，昨 (26) 日公布財報，第二季仍為傳統淡季，單季營收 107.33 億元，年減率 16%，毛利率 13.91%，較去年同期減少 1.66 個百分點，營業利益 6.72 億元，年減 49%，營益率約 6.26%。



瑞儀第二季本業表現持平，惟匯兌利益回沖下，單季稅後盈餘 14.43 億元，優於市場預估 6.22 億元，每股稅後盈餘 3.1 元，累計上半年歸屬母公司稅後淨利 15.89 億元，年增 7.21%，每股盈餘 3.42 元。



下半年蘋果 iPhone 將有新機，分別為 2 款 OLED、1 款 LCD 機種，惟瑞儀並未打入新款 LCD 版，仍以舊款供應為主；至於平板電腦，去年 9.7 吋產能出貨量成長 6 成之多，整體平板電腦出貨成長了 5 成，蘋果採取平價策略，刺激出貨成長。

