〈日月光法說〉下半年逐季成長 Q3旺季營收增幅將逾2成

封測大廠日月光投控 (3711-TW) 今(27)日召開法說會，展望第 3 季，財務長董宏思表示，今年逐季成長基調沒變，預期第 3 季營收仍可優於第 2 季，法人預期，日月光第 3 季封測事業營收估季增 7.5%，毛利率高於 2 成，EMS 部分受惠出貨蘋果產品，營收估季增 4 成，毛利率約達 4%，整季營收可望增加到 20%，毛利率也可望上揚。

日月光投控執行長吳田玉指出，目前看客戶需求很好，各應用面需求都有成長，目前產能也有點吃緊，另外包含打線、凸塊與扇出型封裝 (Fan-Out)，除有新客戶外也有新產品，推升下半年營收成長。

他強調，以第 3 季而言，各區塊包含通訊、電腦、消費性電子等相關需求都很好。

在系統性封裝 (SIP) 產品上，吳田玉說，客戶導入情況很好，許多新案子都在早期階段，預期可逐步見到成效，今年全年 SIP 占營收比重預期持平去年，約在 15% 左右。

吳田玉強調，日月光 SIP˙表現很好，今年底前將有許多新客戶、新產品會逐步放量，期待年底前可以給外界更多確切的數字。

資本支出方面，董宏思表示，今年整體支出將低於全年折舊，全年折舊金額估在 450 億元左右，今年資本支出金額 65% 用於封裝相關，25% 用於測試，其餘 EMS 占多數，一部分用在材料相關。

至於 EMS 事業發展，董宏思說，今年有更多新生意進來，產品組合改變，有助獲利表現，加上生產效率提升，預期今年 EMS 事業毛利率有機會上看 10%，營益率則有機會優於去年全年。

另外虛擬貨幣產品方面，董宏思強調，日月光並未將該產品納入營收預估值內，因此難以預估，不過可預期下半年營收比重，約與上半年相當，下半年由於營收規模較大，法人預期營收金額數字將大於上半年。