經營權題材燒 大同股價登高 認購權證金額居冠

經營權之爭題材，大同 (2371-TW) 繼昨 (26) 日股價衝破 40 元大關，創 18 年來新高後，今 (27) 日股價續開高，攻到 41.7 元後，遇賣壓震盪，而大同相關權證交投熱絡，早盤認購權證金額居冠。

受到華映、綠能等轉投資影響，大同營收未能有效成長，累計前 6 月營收 326.84 億元，年減 8.4%，大同第 1 季陷入虧損，每股淨損 0.34 元，展望未來營運策略，大同表示，為增加高毛利產品結構、成本控制及活化土地資產，中和廠 5000 坪土地規劃跟捷運共構開發，目標三年完成。

值得關注的是，公司法修法三讀，其中未來持股超過五成的大股東、持股三個月以上半數股東可自行召開臨時股東會，並改選董監事，此被市場稱為「大同條款」。

近期大同在經營權爭奪戰題材延燒下，股價衝上 40 元關卡，創 18 年來新高，今日大同相關權證持續交投熱絡，早盤認購權證金額逾 7500 萬元居冠。

若投資人看好大同後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：大同富邦 81 購 06 (083096-TW)、大同國泰 81 購 01 (082912-TW)、大同元富 81 購 04 (083090-TW)。