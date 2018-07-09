瑞儀Q2營收107億元 匯率干擾因素降低 法人估單季EPS 1.34元

瑞儀 (6176) 公布 6 月營收 38.94 億元，月增率 6.91%，年減 19.04%，第二季營收 107.31 億元，季減率 4.35%，年減率 16%，新台幣兌美元匯率回貶，匯損壓力減輕，法人推估，單季毛利率 12.8%、營利率 5.8%，稅後淨利約 6.22 億元，每股盈餘 1.34 元。蘋果調整手機庫存，瑞儀 6 月背光模組出貨量 1243.2 萬片，行動裝置 (手機、平板電腦) 約 886.8 萬台，IT(Monitor、NB)約 340.5 萬台，TV 約 8.5 萬台，以及其他約 7.4 萬台。



市場預期，下半年蘋果將有三款 iPhone 新機，分別為 2 款 OLED、1 款 LCD 機種，惟瑞儀並未打入新款 LCD 版，仍以舊款供應為主；至於平板電腦，去年 9.7 吋產能出貨量成長 6 成之多，整體平板電腦出貨成長了 5 成，蘋果採取平價策略，刺激出貨成長。



第一季新台幣兌美元匯率升破 30 元大關，瑞儀匯率影響數達 5.9 億元，導致單季稅後淨利為 1.45 億元，季減率 81.7%，年減率 79.9%，每股稅後盈餘 0.31 元，第二季少了匯率因素干擾，法人預期，單季獲利可望回到正常水準，單季稅後淨利約 6.22 億元，每股盈餘 1.34 元。

