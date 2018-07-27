瑞儀下半年吃蘋果、非蘋訂單營運看俏 股價填息完封

瑞儀 (6176-TW) 近年來積極進行結構轉型，降低蘋果產品營收占比，增加非蘋筆電、電視及車用產品，今年營收可望持續成長，預期將會是未來的成長新動能，在蘋果產品部分，今年並未打入 iPnone 新機供應鏈，但包括舊機款、iPad 及 MacBook 新品，仍將推升下半年營運成長；在第 2 季獲利亮眼與下半年展望正向雙重利多帶動下，瑞儀今 (27) 日股價強漲，順利完成填息。

蘋果今年傳將推 3 款新 iPhone ，不過瑞儀未取得訂單，出貨仍以舊款 iPhone 7、iPhone 8 為主，市場預期，第 3 季仍有旺季效應，舊機款出貨動能仍可期，另外，蘋果平板及筆電新品，也將貢獻瑞儀下半年營收。

法人估，瑞儀今年 iPhone 7、iPhone 8 等舊機款供貨比重將增達 50% 以上，因新機放量時間約落在第 4 季，可預期第 3 季舊款旺季效應；另外，iPad 今年銷售可望提升，除 9.7 吋機種外，12.9 吋升級版與 11 吋新 iPad 也可望在下半年放量，另外還有 13 吋的 MacBook，都可望挹注瑞儀下半年營運。

非蘋產品部分，瑞儀積極佈局筆電、電視及車用產品，降低對蘋果訂單依賴，據了解，瑞儀跟友達 (2409-TW)、JDI、夏普、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、華為等都在筆電上進行合作，預期非蘋筆電背光模組營收將持續成長，毛利率也可望優於智慧型手機。

電視部分，包括小米電視、Sony 及 Visio 訂單，都是瑞儀成長新動能，毛利率也較優；車用背光模組則與 JDI 及群創 (3481-TW) 合作，JDI 預計下半年量產，將帶動瑞儀車用背光模組的成長，相關毛利率較智慧手機高出數倍。

瑞儀 7 月 25 日除息，每股配發 4.8 元現金股利，除息參考價 57 元，第 2 季財報亮眼，激勵今日股價強漲，一度攻上漲停 64.3 元，順利完成填息，盤中漲停雖打開但仍維持高檔，漲幅 9.05%。

瑞儀第 2 季營收 107.33 億元，季減 4.33%，年減 16%，毛利率 13.91%，季增 1.46 個百分點，年減 1.66 個百分點，營業利益 6.72 億元，年減 48.%，略高於首季 6.62 億元，本業表現約持平，但在匯兌利益回沖下，第 2 季業外收入 12.21 億元，稅後純益 14.43 億元，季增 893%，年增 89.8%，創 2013 年第 4 季以來新高，每股稅後純益 3.1 元。

累計上半年營收 219.52 億元，營業毛利 28.9 億元，毛利率 13%，年減 2 個百分點，營業利益 13.32 億元，營益率 6%，年減 3 個百分點，稅後純益 14.81 億元，每股純益 3.42 元。