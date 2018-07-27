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台股盤前─站回11000點關卡 震盪盤堅機率大 盤面聚焦3類股

台股站回11000點關卡，估震盪盤堅機率大，盤面聚焦3大類股。(鉅亨網資料照)
台股站回11000點關卡，估震盪盤堅機率大，盤面聚焦3大類股。(鉅亨網資料照)

台股昨 (26) 日在傳產和被動元件族群撐盤下，終場漲 44.82 點，收在 11010 點，成交量 1322 億元。分析師表示，今年以來，台股量能擴增趨勢無法成型，且兩次高點存在潛在賣壓，估計站回 11000 點關卡後，呈現反覆震盪盤堅機率居大，盤面上可持續關注蘋概股、漲價題材股及傳產類股。

三大法人昨日合計買超 20.01 億元，其中外資及陸資今日買超 28.78 億元，投信買超 9837 萬元，自營商賣超 9.75 億元；期貨部分，外資增加 2120 口多單，多單未平倉口數達 4.69 萬口，外資期貨和現貨同步作多。

觀察今 (27) 日盤面焦點，全球前 3 大被動元件鋁質電解電容廠之一的 Nichicon 宣布 8 月起將漲價 7% 到 10%，市場估計，可望帶動凱美、智寶、金山電、立隆、日電貿等進入新一波漲價循環周期。

金管會公布壽險業上半年匯損及獲利資料，首季新台幣升值 2.5%，但第 2 季明顯貶值，截至 6 月底累計仍貶值 2.18%，上半年匯損高達 984 億元，若以單月來看，壽險業 6 月單月淨匯損高達 181 億元，較 4 月和 5 月擴大，且連 6 個月匯損。

友達昨日召開法說會，法人關注新技術產品的開發，董事長彭双浪強調，MicroLED 目前居相對領先地位，正加緊腳步希望搶到更多商機，預計下半年可推出電競監視器或電競筆電產品。

砷化鎵大廠穩懋法說會不如預期，連跌兩根跌停後首度打開，但因短線波動過大，櫃買中心公告，穩懋今日起打入處置股，改每 5 分鐘撮合 1 次。

整體來看，分析師表示，台股中、長期均線中，僅有半年線仍在走跌，配合日 KD 指標維持多頭格局，目前上檔較大壓力區在 6 月上旬高點 11261 附近，不過，今年來量能擴增趨勢無法成型，且兩次高點存在潛在賣壓，預料指數呈現反覆震盪盤堅機率居大。

投資布局上，建議可持續關注被動元件和矽晶圓等漲價概念股、落後補漲的蘋概股，以及傳產族群中的鋼鐵和塑化股等。

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