台股盤前─站回11000點關卡 震盪盤堅機率大 盤面聚焦3類股

台股昨 (26) 日在傳產和被動元件族群撐盤下，終場漲 44.82 點，收在 11010 點，成交量 1322 億元。分析師表示，今年以來，台股量能擴增趨勢無法成型，且兩次高點存在潛在賣壓，估計站回 11000 點關卡後，呈現反覆震盪盤堅機率居大，盤面上可持續關注蘋概股、漲價題材股及傳產類股。

三大法人昨日合計買超 20.01 億元，其中外資及陸資今日買超 28.78 億元，投信買超 9837 萬元，自營商賣超 9.75 億元；期貨部分，外資增加 2120 口多單，多單未平倉口數達 4.69 萬口，外資期貨和現貨同步作多。

觀察今 (27) 日盤面焦點，全球前 3 大被動元件鋁質電解電容廠之一的 Nichicon 宣布 8 月起將漲價 7% 到 10%，市場估計，可望帶動凱美、智寶、金山電、立隆、日電貿等進入新一波漲價循環周期。

金管會公布壽險業上半年匯損及獲利資料，首季新台幣升值 2.5%，但第 2 季明顯貶值，截至 6 月底累計仍貶值 2.18%，上半年匯損高達 984 億元，若以單月來看，壽險業 6 月單月淨匯損高達 181 億元，較 4 月和 5 月擴大，且連 6 個月匯損。

友達昨日召開法說會，法人關注新技術產品的開發，董事長彭双浪強調，MicroLED 目前居相對領先地位，正加緊腳步希望搶到更多商機，預計下半年可推出電競監視器或電競筆電產品。

砷化鎵大廠穩懋法說會不如預期，連跌兩根跌停後首度打開，但因短線波動過大，櫃買中心公告，穩懋今日起打入處置股，改每 5 分鐘撮合 1 次。

整體來看，分析師表示，台股中、長期均線中，僅有半年線仍在走跌，配合日 KD 指標維持多頭格局，目前上檔較大壓力區在 6 月上旬高點 11261 附近，不過，今年來量能擴增趨勢無法成型，且兩次高點存在潛在賣壓，預料指數呈現反覆震盪盤堅機率居大。

投資布局上，建議可持續關注被動元件和矽晶圓等漲價概念股、落後補漲的蘋概股，以及傳產族群中的鋼鐵和塑化股等。