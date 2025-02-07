日產本田合併談判破裂 路透：日產考慮與鴻海合作

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-07 12:59

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經營困難的日產，再次面臨關鍵抉擇。日產本希望與規模更大的本田合併，打造全球第三大汽車製造商，但雙方最終未能達成協議。

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據《路透社》周四報導，一位消息人士稱，日產執行長內田誠周四早些時候與本田執行長三部敏宏會面，正式表達了終止談判的意願。此前本田提出將日產納為子公司的方案，令日產難以接受。

兩名知情人士透露，眼下日產正積極尋找新的合作夥伴，包括與科技公司結盟，以因應電動車、和中國車廠崛起帶來的行業變革。其中一位人士稱，日產也願意考慮與鴻海合作。

不過，日產此前已拒絕鴻海的合作提議。鴻海曾主動接洽日產，但遭回絕。

鴻海不僅為蘋果 (AAPL-US) 代工生產 iPhone，還希望在電動車代工領域佔一席之地。