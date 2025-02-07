日產本田合併談判破裂 路透：日產考慮與鴻海合作
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-07 12:59
兩位知情人士周四（6 日）透露，日本兩大車廠日產（Nissan）與本田（Honda）的合併談判破裂後，日產正考慮尋找新的合作夥伴，鴻海集團 (2317-TW) 是潛在選項之一。
經營困難的日產，再次面臨關鍵抉擇。日產本希望與規模更大的本田合併，打造全球第三大汽車製造商，但雙方最終未能達成協議。
據《路透社》周四報導，一位消息人士稱，日產執行長內田誠周四早些時候與本田執行長三部敏宏會面，正式表達了終止談判的意願。此前本田提出將日產納為子公司的方案，令日產難以接受。
兩名知情人士透露，眼下日產正積極尋找新的合作夥伴，包括與科技公司結盟，以因應電動車、和中國車廠崛起帶來的行業變革。其中一位人士稱，日產也願意考慮與鴻海合作。
不過，日產此前已拒絕鴻海的合作提議。鴻海曾主動接洽日產，但遭回絕。
鴻海不僅為蘋果 (AAPL-US) 代工生產 iPhone，還希望在電動車代工領域佔一席之地。
值得注意的是，鴻海電動車策略長關潤曾是日產執行長熱門人選之一，但最終該職位由內田誠接任。關潤在日產汽車體系有 33 年產業經驗，曾擔任雷諾 - 日產 - 三菱汽車聯盟首席副營運長。
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