【大慶證券】盤前分析－台股站穩11000點關卡 聚焦營收及財報優異股



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚漲跌不一，道瓊受惠美歐貿易戰衝突淡化，持續走高，NASDAQ 則是被臉書營收成長趨緩，股價重挫拖累，但就型態來說，美股仍維持多頭格局，有利全球股市，近期美股主要反映企業財報，預期第二季財報普遍能繳出佳績帶動下，美股短多趨勢不變。陸股在中國大陸國務院的寬鬆貨幣政策及積極財政政策帶動下，近期反彈力道強勁，研判陸股也已經走出最壞時刻。

加權指數在美歐貿易戰利空淡化下，順利站上 11000 點整數關卡，雖然蘋概指標股台積電與鴻海僅以小漲作收，但傳產股包括：水泥雙雄、台塑四寶以及中鋼領漲帶動下，指數上漲 44 點收在 11010 點，成交量 1322 億。加權指數突破整數關卡，日 KD 指標高檔鈍化，多頭趨勢不變，外資買盤也逐漸增溫，加權指數有機會挑戰 6/7 高點 11261。然而，國際貿易戰的不確定性因素仍在，汽車關稅、中美貿易戰第二階段清單… 等並未消除，投資人仍要留意系統性風險。櫃買指數站穩月線，打出第二支腳，最弱勢的穩懋跌停打開收小紅，環球晶及世界先進，法人籌碼也偏多，看好櫃買指數持續走揚，中小型股人氣可望增溫，7 月營收及第二季季報即將公布，中小型業績成長股有機會獲得市場關注。

盤面族群表現，權值股輪流表態，電子、金融及傳產各擁題材，蘋果、金控併購以及中國大陸基礎建設受惠股，都是近期將會持續發酵的題材。中小型人氣族群來看，被動元件在國巨以及華新科近期反彈強勁帶動下，被動元件族群個股也見到法人籌碼由空翻多，短線人氣增溫，股價續強機率高。第三季進入蘋果以及電競出貨旺季，看好蘋概手機軟板、光學鏡頭以及電競後市表現。其他族群部分，5G 全球第一版標準出爐之後，看好 5G 基礎建設受惠股年底及明年成長動能，可長線布局。短線題材部分，可留意比特幣及太陽能，比特幣價格近期一度突破 8400 美元的挖礦成本價，下半年拉貨動能有機會增溫，太陽能廠綠能積極主導太陽能矽晶圓聯盟，年底將爭取國發基金注資，盤中攻上漲停，激勵茂迪、新日光、昱晶… 等股價走高，但太陽能市況不佳，以短線跌深反彈看待。

