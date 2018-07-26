信號已經出現！蘋果屏幕供應商大幅削減投資計劃

周三，蘋果屏幕供應商，韓國 LG 顯示（LG Display）表示，由於全球智慧型手機市場的不確定性，該公司將於 2020 年之前，縮減投資計劃 27 億美元。

這對蘋果公司來說又是一個不好的信號。上周，蘋果供應商台積電也降低了營收和投資預期。

周三 LG 公布了第第二季財報。財報顯示，主要受顯示面板價格下跌影響，該公司第第二季凈虧損擴大至 2280 億韓元，營收年增率下滑 15%，至 5.6 兆韓元，這也是該公司連續第第二季出現虧損。

該公司預計在年終購物季期間，銷售會有所改善。該公司預計，其虧損中的有機發光二極體（OLED）業務最終將在第第三季實現盈利，因為更多日本和中國的電視製造商將開始把 OLED 面板用於高端電視。

占 LG 銷售額 90% 的傳統的液晶顯示器業務也處於虧損狀態。根據韓國商務部數據，5 月 50 英寸液晶面板價格較去年同期下跌近 40%。

LG 首席財務官 Don Kim 表示，「通過調整投資的時機和數量，LG Display 將減少 3 兆韓元（合 27 億美元）的投資。」但該公司沒有透露此前的投資計劃總額為多少。

Kim 稱，該公司將「同時繼續加速轉型為專注 OLED 業務。」 該公司原有的在 2020 年之前向 OLED 投資 20 兆韓元的計劃維持不變。這意味著， LG 顯示投資計劃的縮減不會影響其從液晶面板向 OLED 面板的轉型。Kim 說，「由於市場的不確定性，這是比較保守的一種做法。」

中國最近批准了 LG 顯示公司以合資方式在當地開設新的 OLED 工廠，該公司希望藉此擴大中國電視機市場的面板銷量。

LG 顯示是全球銷量第二的顯示面板製造商。韓國的三星電子公司仍然是蘋果 iphone 手機 OLED 面板的獨家供應商。

受此消息影響，周三 LG 股價下跌近 7%，而同日韓國 Kospi 綜合指數僅下跌 0.3%。