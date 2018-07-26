分析師預測：蘋果上季應販售4205萬隻iPhone

蘋果計劃於 7 月 31 日公布第 3 季度財報，而大部份分析師都好上一季的數字，預計季度同比會有顯著的成長。

蘋果公司第 2 季度每股純益 EPS 增長 30%。蘋果公司將於週二 (31 日) 宣布其第 3 季度收益。在發布財報前，資料公司 Estimize 收集了該公司將公佈的業績預測。

由 Philip Elmer-DeWitt 整理的蘋果第 3 季預估發現，市場普遍認為財報將會有自 2015 年第 4 季度以來的最大漲幅。數百名分析師的調查顯示，第 4 季度 (當季) 的年增率應落在 26%。

同樣也是由 Elmer-DeWitt 收集的 17 位分析師進行的另一項調查顯示，蘋果將在第 3 季度平均銷售 4205 萬隻 iPhone。

分析師的預測銷量落在 3980 萬至 4330 萬隻手機之間。報告數字從今年 1 月份至 7 月 24 日所收集。

iPhone 銷量圖 / 圖：ped30

去年同期的季度裡，CNBC 的分析師曾預測蘋果將販售出 4070 萬隻手機，及 255.2 億美元的營收，而最後數字落在 4100 萬隻及 248 億美元營收。

與此同時，蘋果在 2018 年第 2 季度銷售了 5220 萬隻 iPhone。但第 3 季度在新 iPhone 推出之前的銷售數字和營收通常較低。