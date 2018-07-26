鋼鋁關稅重擊：通用汽車下修今年財測 股價慘跌

美國汽車大廠通用汽車與福特汽車，週三 (25 日) 公布第 2 季財報，有鑑於川普關稅政策使原物料價格提升，2 家車廠一同下修今年營收預測，投資者擔憂攀升的貿易緊張局勢，將使公司銷售和利潤近一步受損，導致股價下跌。

通用汽車

通用汽車 (GM-US) 於 25 日美股盤前公布財報，第 2 季每股純益 1.81 美元，優於分析師預期 1.78 美元，營收為 367.6 億美元，略高於預期，但低於去年同期的 369.8 億美元。

通用汽車表示，由於商品價格攀升幅度大於預期，以及在巴西與阿根廷受到的匯損，將使該公司今年需多支出 1 億美元。

受到川普對進口鋼鋁課徵關稅政策影響，鋼鋁價格走升，通用汽車因此下修 2018 年財測，將全年每股純益預測從 6.30-6.60 美元區間，下調至每股 6 美元。

財務長 Chuck Stevens 表示，為了抵銷商品價格上揚帶來的負面影響，該公司將與供應商重新議價，同時可能將提升一些熱門車款的售價，並試圖節省成本。

儘管營收表現優於預期，但由於下修財測，通用汽車股價 25 日盤中一度大跌 8%，最終以下跌 4.62% 至每股 37.65 美元收盤。

通用汽車股價日線走勢圖

分析師指出，川普關稅政策對美國汽車產業帶來不確定因素，但整體而言，該產業今年處於良好環境，汽車銷售量呈現攀升，且平均交易交格提升。

通用汽車第 2 季在美國的銷售季增 4.6% 至 75.8 萬台，高於同業平均 2.2% 的成長，主要受益於 SUV 和貨卡車的銷售表現良好，通用在美國的市佔提升 0.4%。

此外，根據汽車交易網站《Edmunds》數據，通用汽車第 2 季平均交車價格上揚年增 3.7% 至 40569 美元，有助於提升毛利率。

執行長 Mary Barra 在聲明中表示，「我們面臨重大的外部挑戰，但本季仍展現良好的表現成果，我們的業務基本面強勁，並且仍專注於我們的計劃 - 提供卓越的車輛、開發可改善人們行動的技術，並創造長期的股東價值。」