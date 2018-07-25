英國首相梅伊宣布接管脫歐對話 將脫歐部門降級

周二，英國首相特蕾莎 · 梅 (Theresa May) 宣布，她將掌控英國退歐談判，並將脫歐部門降級。梅表示，脫歐部門接下來將專注於英國退歐相關準備工作，以應對無協議退歐。

在一份書面聲明中，首相梅表示，「我將領導與歐盟的談判，由退歐事務大臣代理。」

消息傳出，英鎊對美元匯率上漲。投資者認為，首相梅掌握脫歐談判意味著，英國脫歐將以「軟脫歐」的方式進行。

脫歐大臣 Dominic Raab 和首相梅的退歐顧問 Oliver Robbins，在議會上回答了相關問題。

Raab 表示，首相梅的聲明意味著，現在將有「一個團隊，一個指揮鏈」。他補充，「我們之間沒有緊張關係...... 所有的建議和會議都將由我和首相參加，並將建議傳達給我。」

首相 May 的發言人 Alison Donnelly 表示，首相 May「一直掌控着談判」，她需要考慮這個過程中所需的立法，加快無協議脫歐的準備工作，當然也包括加快談判步伐。

Raab 多次被問到，如果英國與歐盟在 2020 年 12 月，即過渡期結束時還不能達成貿易協定，會發生什麼。但他沒有正面回答問題，只是說將努力在大限之前達成協定。

Raab 表示，很難判斷談判何時將進入「無協議」狀態，他強調雙方仍在努力。「我們將會一直努力至 10 月。對於何時能知道協議無法達成，我沒法給出具體的時間。」

Raab 保證，如果無法達成協議，留在英國的歐盟公民的權利將受到保護，「不會驅逐歐盟公民，或者取消他們的權利。」 工黨立法委員 Hilary Benn 表示並不相信，「這並不能讓人真正放心」。Benn 說，Raab 的回答將在英國 300 萬歐盟公民中」製造焦慮「，因為 Raab 一直在談論無協議脫歐的前景。

此外，周二英國政府還公布了退歐「白皮書」修正案，對歐盟法律何時對英國失效作出了修改。新「白皮書」表示，英國在脫歐後的過渡期，即 2019 年 3 月至 2020 年 12 月，繼續遵守歐盟的法律。

金融時報指出，修正案可能被「硬脫歐」派解讀為，2019 年 3 月只代表英國名義上的脫歐，而不是他們所期待的快速切斷。目前英國上議院已經明確表示對修正案的反對，即將交給下議院投票。

7 月 12 日，英國政府發布退歐白皮書，被認為是一個「軟脫歐」方案，引起英國「硬脫歐」派的強烈反對，激發內閣分歧。由於白皮書只是英國與歐盟開啟一系列談判的起點，「硬脫歐」派擔心，在談判中英國勢必將作出進一步妥協和退。

不到 24 小時裡，英國外長 Boris Johnson 和負責退歐事務的一二把手接連辭職。原退歐事務大臣 David Davis 在辭職後對媒體稱，在退歐問題上，「英國向歐盟讓步太多，讓得也太輕易。目前來看，這是一場危險遊戲。」

隨後，英國首相梅提名前英國住房和規劃大臣、退歐公投期間退歐派的重要支持者 Dominic Raab 為新任退歐大臣，接替 Davis。梅發表講話稱，英國議會要為「無協議」退歐以及其他各種結果做好準備。

目前看來，首相 May 宣布接管脫歐談判，代表了「軟脫歐」派的暫時勝利。

周二會議上，Raab 也承認可能要進一步對歐盟作出讓步，同時要求內閣準備一個「長遠的提議」。 Raab 計劃在今年夏天與歐盟代表 Michel Barnier 舉行「定期」會談，但也表示脫歐談判時間非常緊。他表示，與歐盟的「分手費」 可能與此前估計的 350 至 390 億英鎊不同。

7 月 22 日，Raab 曾威脅，如果歐盟不同意貿易協定，英國將不會向歐盟支付這筆錢。

此前，歐盟曾對英國退歐白皮書表示不滿。歐盟認為這是一個英國占盡了便宜的「雜交方案」，它允許英國繼續享受同歐盟貿易上的便利，同時又規避承擔其他歐盟責任。

如果樹立起這樣的先例，即脫離歐盟不會遭受任何損失，反而獲得額外的好處，將嚴重損害歐盟的團結和權威，歐盟更擔心會引來其他國家的效仿。