〈財報〉LG Display連二季虧損 計劃縮減27億美元資本支出

蘋果 (AAPL-US) 供應商之一 LG Display (樂金顯示) (034220-KR) 今 (25 日) 日公佈第二季財報，表示受到面板價格下跌的影響，營收虧損為 2280 億韓元 (約 2.021 億美元)，預計對 2020 年為止的計劃縮減 3 兆韓元 (約 27 億美元) 的資本支出，並下調未來 LCD 產能。

樂金顯示第二季營收虧損為 2280 億韓元 (約 2.021 億美元)，年減 15% 至 5.6 兆韓元，這是樂金顯示連續二季出現虧損。

目前全球面板行業正處於不確定時期，加上中國面板產能不斷上升，LCD 產品供過於求，價格和利潤率受到夾殺，樂金顯示已出現連兩季的營收虧損。

樂金顯示今 (23 日) 日盤中股價下跌 1250 韓元。(圖：google)

樂金顯示第二季財報公布後，今 (23 日) 日盤中股價下跌 1250 韓元或 5.83%，報 20,250 韓元。

樂金顯示在財報電話會議上表示，預計對 2020 年為止的計劃縮減 3 兆韓元 (約 27 億美元) 的資本支出，並考量到中美貿易戰，將會減少韓國和輸出中國的產量，因應全球貿易環境的不確定性。

該公司財務長 Don Kim 在財報電話會議中表示，縮減資本支出是一個保守的做法。

然而，降低資本支出並不包含對 OLED 的技術投資，2020 年前投資將近 20 兆韓元的 OLED 計劃仍維持不變，意味者減產主要適用於 LCD 業務。

儘管 OLED 業務尚未對該公司帶來盈利，但該業務預料將對第三季財報會有所助益。

根據韓國政府數據顯示，今年五月韓國的 50 吋 LCD 面板價格較去年同期下滑了 38%。

目前樂金顯示專注於發展 OLED 技術，力求在 OLED 電視顯示器上佔據領先地位。

分析師表示，LCD 業務占樂金顯示銷售額的 90% 以上，但隨著中國面板製造商正加快產能製造，該公司傳統 LCD 業務正努力因應中國低價面板的挑戰。

NH Investment & Securities 分析師 John Ko 表示，因 LCD 產業已邁入衰退週期，樂金顯示正處於艱難時期。未來該公司要更專注在研發 OLED 技術 ，做出明顯的市場區隔。