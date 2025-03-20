英國懵了！歐盟1,500億歐元軍備基金將英美都排除在外
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-20 09:10
歐盟執委會周三（19 日）發布《歐洲防務白皮書 - 戰備 2030》，包含被廣大軍工股投資者關注的《歐洲重新武裝計畫》。
其中一個有趣的細節是：在歐盟 1,500 億歐元軍火採購貸款項目中，除了「與俄羅斯越走越近」的美國被排除在外，近些日子為了烏克蘭四處奔波的英國，也被歐盟設定額外條件。
這份文件的背後，代表著法國勝利。面對美國政府立場驟然轉變，馬克宏等歐洲領袖藉此揮舞起「買歐盟貨」、「自主可控」大旗，不僅要求防務採購要重點照顧歐洲軍工產業，還對外國軍火商提出「反限制」要求。
在歐委會周三的提案中，1,500 億歐元的「重新武裝」貸款基金只能用於歐洲防務公司，以及與歐盟簽訂防務協議的第三方國家。其中 65% 產品成本必須在歐盟、挪威和烏克蘭境內支出。
鑑於英國近期還在張羅組建旨在增強歐洲大陸防禦能力的「自願聯盟」，歐盟的政策文件無疑給英國政府當頭潑了一盆涼水。
如果英國想要從歐盟防禦計畫中分一杯羹，那麼英國需要與歐盟簽署防務和安全夥伴關係協議。
雙方早就開始了相關談判，但談著談著又繞回了當年脫歐談判的爭議。現在這份防務協議已經陷入更大規模的歐盟 - 英國協議中，涉及捕魚權、移民等爭議。
從日程表上來看，雙方將在今年 5 月舉行歐盟 - 英國峰會，但無法保證會談出結果。
歐盟的計畫也會對英國國防工業造成極大震驚。
據英國媒體援引英國國防工業資深內部人士稱：「我們看到了大量機會，而且英國被視為歐洲的一部分正確。但如果歐盟——尤其是法國——在這件事上採取交易性態度，將破壞在國防和安全方面建立一個團結、統一的歐洲的理念。」
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