東京兩大計程車隊結盟 對抗Uber、滴滴出行

面對外國叫車服務公司即將進軍日本，東京的兩大計程車公司決定聯盟組成大型車隊，以對抗來自中、美兩的共乘軟體公司的威脅，並力求在共乘趨勢下維持業績。

日本東京的兩大車隊東京無線計程車 (Tokyo Musen) 和日本交通株式會社 (Nihon Kotsu Co.) 兩個競爭對收將為了抵抗國外威脅兒聯盟。從 7 月 25 日開始，屬於 Tokyo Musen 的車輛可以在由 Nihon Kotsu 公司經營的 App 「JapanTaxi」上預約。這兩家公司的聯盟相當於 3,800 輛計程車和 4,500 輛計程車的合併。在日本國內，在 JapanTaxi 上可以預約的計程車多達 60,000 輛，並已經有超過 500 萬次的下載量。

在日本，法令原則上禁止無執照駕駛使用自己的車輛載送客人，共乘 App 的商業模式目前在日本是被禁止的。海外的共乘服務公司則希望通過與當地公司合作，並利用共乘 App 的商業模式來打入日本市場。雖然日本總體計程車市場有所萎縮，但每年仍然能創造約 1.7 萬億日元 (153 億美元) 的產值。

來自美國的 Uber 在 7 月 21 日與一個日本計程車運營商開始試點合作。該公司希望將其服務出售給全國其他計程車供應商。Uber 表示，公司已經與 20 多個潛在合作夥伴進行了談判。

而來自中國的滴滴與大股東軟銀 (9984-JP) 成立合資公司，將提供類似服務。並將於今年秋季在大阪開始試營運，然後逐步擴展到其他地區，包括東京、京都、福岡和沖繩。日本最大的出租車公司 Daiichi Koutsu Sangyo 也正在尋求與滴滴建立合作夥伴關係。

除了滴滴軟銀也是 Uber 的大股東。針對日本現行法規，軟銀董事長孫正義就曾提出批評，他認為日本禁止點對點共乘是一種危機型的症狀，並稱日本「正在阻礙國家未來的發展」。